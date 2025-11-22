Na Tompsonovom koncertu ponovo ustaški poklič "za dom spremni"

Ustaški pozdrav "za dom spremni" ponovo se čuo nakoncertu hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po veličanju ustaštva, na njegovom koncertu u Osijeku.

Pri kraju koncerta Tompson je otpjevao pjesmu "Bojna Čavoglave" koju je započeo pokličom "za dom", na šta je publika odgovorila "spremni", prenose hrvatski mediji.

Zagrebačka Gradska skupština je uoči Tompsonovog koncerta u Areni zakazanog za 27. decembar zabranila korišćenje obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, kao i fašistički i ustaški simboli ili pokliči uključujući "za dom spremni".