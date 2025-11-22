Vens: Mišljenje da je pobjeda Ukrajine na dohvat ruke ako damo više novca - fantazija

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens poručio je danas da postoji "fantaziranje" da je pobjeda Ukrajine u ratu protiv Rusije "na dohvat ruke" ako joj Vašington da više novca i oružja i uvede više sankcija Moskvi.

Vens je u objavi na mreži X poručio da svaka kritika mirovnog okvira na kojem radi američka administracija predstavlja ili nerazumijevanje tog okvira ili pogrešno predstavljanje kritične stvarnosti na terenu.

"Mir neće stvoriti neuspješne diplomate ili političari koji žive u svijetu fantazije. Možda će ga stvoriti pametni ljudi koji žive u stvarnom svijetu", naveo je Vens.

On je napisao da bilo koji mirovni plan mora da zaustavi ubijanje ljudi uz očuvanje ukrajinskog suvereniteta, mora biti prihvatljiv i za Rusiju i za Ukrajinu, kao i da do maksimuma poveća šanse da ponovo ne dođe do rata.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je juče da smatra da je četvrtak, 27. novembar odgovarajući rok da Ukrajina prihvati mirovni prijedlog koji podržavaju SAD kako bi se okončao rat sa Rusijom.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski prethodno je u obraćanju građanima rekao da je Kijev pod jednim od najtežih pritisaka i da se suočava sa rizikom da izgubi ključnog partnera ili dostojanstvo.