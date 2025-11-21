Logo

Državljanima BiH odbijen ulazak u Njemačku

Izvor:

Agencije

21.11.2025

22:16

Foto: Pixabay

Inspektorat granične policije Memingena juče je imao više akcija tokom pasoške kontrole na aerodromu Memingen (Memingerberg), a u jednom slučaju, policajci su odbili ulazak državljanima Bosne i Hercegovine.

Kako stoji u saopštenju, dvojici državljana Bosne i Hercegovine u četvrtak je odbijen ulazak u Njemačku, a riječ je o putnicima koji su zajedno doputovali iz Tuzle (Bosna i Hercegovina). Oni su tokom kontrole naveli da je razlog njihove posjete Njemačkoj turističke prirode, te da će odsjesti kod prijatelja.

Međutim, tokom kontrole pri ulasku u zemlju pokazalo se, na osnovu prtljaga koji su nosili, a koji je detaljno pregledan, da dvojica mladića očigledno nisu prvenstveno došli da posjete prijatelja, već da obavljaju radnu d‌jelatnost montera.

Pošto za to nisu posjedovali potrebnu radnu dozvolu, ulazak im je odbijen i vraćeni su prvim letom nazad u svoju domovinu.

