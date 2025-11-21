Logo

Premijer liga BiH: Borac bez prava na grešku na "Pecari"

Izvor:

ATV

21.11.2025

21:45

Премијер лига БиХ: Борац без права на грешку на "Пецари"
Fudbaleri Borca nalaze se u seriji od 11 uzastopnih pobjeda protiv Širokog Brijega, a na stadionu „Pecara“ pokušaće da nastave uspješan niz protiv trenutno petoplasiranog tima na tabeli.

Svaka utakmica za tim Vinka Marinovića je kao finale, poslije lošijih rezultata u borbi za titulu nemaju pravo na kiks, pa je tokom sedmice sve bilo podređeno što boljoj pripremi za nedjeljni okršaj.

U okviru 15. prvenstvene runde sutra će na teren i fudbaleri dobojske Sloge koji gostuju Željezničaru na Grbavici. I jednima i drugima dobro je došla reprezentativna pauza da pregrupišu redove. Željo je vezao dva uzastopna poraza, dok dobojski tim puna dva mjeseca ne zna za pobjedu u šampionatu. Crna serija traje predugo, bodovi su prijeko potrebni timu Marka Maksimovića, kojeg neće biti na klupi tima zbog tri javne opomene.

Željezničar i Sloga sastaju se od 18 časova i 30 minuta, dok će od 16 na Gradskom stadionu u Prijedoru na teren Rudar i Sarajevo. Široki i Borac igraju u nedjelju od 17 i 15.

Opširnije u videu:

