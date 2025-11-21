Logo
Isplivao plan Crvene zvezde: Ovaj igrač je prioritet u januarskom prelaznom roku

Informer

21.11.2025

07:10

FK Crvena zvezda
Foto: FK Crvena zvezda

Prioritet fudbalskog kluba Crvena zvezda tokom predstojećeg zimskog prelaznog roka biće angažovanje igrača na poziciji napadača.

Iako djeluje da se srpski šampion izvukao iz rezultatske krize kroz koju je prolazio tokom novembra, tri uzastopne pobjede - protiv Lila u Ligi Evrope (1:0), Spartaka u Superligi Srbije (3:2) i Slovena u Kupu (2:0), jasno su pokazale da u crveno-bijelom taboru postoji nekoliko slabih tačaka, a jedna od njih mogla bi da bude ispravljena već u januaru. Iako je prelazni rok kalendarski još daleko, činjenica je da je sada pravi trenutak da se o tome ozbiljnije razmišlja.

U planu Šerifov dvojnik

Prema informacijama koje prenosi "Meridian sport", plan višegodišnjeg vladara srpskog fudbala jeste da u januaru dovede centarfora, idealno profil napadača kakav je bio brzonogi i fizički dominantni senegalski napadač Šerif Ndijaje (29). On je ovog ljeta, na razočaranje navijača, napustio "Marakanu“ i pojačao turski Samsunspor, jer nije želio da bude rezervna opcija austrijskom reprezentativcu Marku Arnautoviću (36).

"Prioritet kluba iz Ljutice Bogdana u januaru je napadač. Po mogućstvu – profil Šerifa Endiajea, dakle neko visok, snažan i pokretljiv. Konsenzus na Marakani je takav da je Senegalac falio ove jeseni u Ligi Evrope, te da je možda i greška što su ga pustili u Samsun", navodi pomenuti izvor.

Utisak je da najbolji strelac u istoriji reprezentacije Austrije u ovom trenutku nema adekvatnu alternativu. Brazilski ofanzivac Bruno Duarte (29) se tokom jeseni mučio sa povredama, a i on najčešće igra u ulozi polušpica.

Iako je tu i Aleksandar Katai (34), crveno-bijeli, kako se navodi, žele klasičnog centarfora kojem bi boravak u srpskoj prestonici mogao dodatno da poveća tržišnu vrijednost, od koje bi kasnije, naravno, mogli dobrano da zarade.

Na raspolaganju treneru Vladanu Milojeviću i stručnom štabu jeste i mladi Aleksa Damjanović (16), u kojeg u ulici Ljutice Bogdana 1a polažu ozbiljne nade, ali s njegovim razvojem ne žele da žure.

(informer)

FK Crvena zvezda

fudbal

Marko Arnautović

