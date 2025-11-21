Isplivao plan Crvene zvezde: Ovaj igrač je prioritet u januarskom prelaznom roku

Iako djeluje da se srpski šampion izvukao iz rezultatske krize kroz koju je prolazio tokom novembra, tri uzastopne pobjede - protiv Lila u Ligi Evrope (1:0), Spartaka u Superligi Srbije (3:2) i Slovena u Kupu (2:0), jasno su pokazale da u crveno-bijelom taboru postoji nekoliko slabih tačaka, a jedna od njih mogla bi da bude ispravljena već u januaru. Iako je prelazni rok kalendarski još daleko, činjenica je da je sada pravi trenutak da se o tome ozbiljnije razmišlja.

U planu Šerifov dvojnik

Prema informacijama koje prenosi "Meridian sport", plan višegodišnjeg vladara srpskog fudbala jeste da u januaru dovede centarfora, idealno profil napadača kakav je bio brzonogi i fizički dominantni senegalski napadač Šerif Ndijaje (29). On je ovog ljeta, na razočaranje navijača, napustio "Marakanu“ i pojačao turski Samsunspor, jer nije želio da bude rezervna opcija austrijskom reprezentativcu Marku Arnautoviću (36).

"Prioritet kluba iz Ljutice Bogdana u januaru je napadač. Po mogućstvu – profil Šerifa Endiajea, dakle neko visok, snažan i pokretljiv. Konsenzus na Marakani je takav da je Senegalac falio ove jeseni u Ligi Evrope, te da je možda i greška što su ga pustili u Samsun", navodi pomenuti izvor.

Utisak je da najbolji strelac u istoriji reprezentacije Austrije u ovom trenutku nema adekvatnu alternativu. Brazilski ofanzivac Bruno Duarte (29) se tokom jeseni mučio sa povredama, a i on najčešće igra u ulozi polušpica.

Iako je tu i Aleksandar Katai (34), crveno-bijeli, kako se navodi, žele klasičnog centarfora kojem bi boravak u srpskoj prestonici mogao dodatno da poveća tržišnu vrijednost, od koje bi kasnije, naravno, mogli dobrano da zarade.

Na raspolaganju treneru Vladanu Milojeviću i stručnom štabu jeste i mladi Aleksa Damjanović (16), u kojeg u ulici Ljutice Bogdana 1a polažu ozbiljne nade, ali s njegovim razvojem ne žele da žure.

(informer)