Fudbalski savez Srbije oglasio se po pitanju Dušana Tadića

Izvor:
Kurir
20.11.2025
12:25
Komentari:0
Fudbalski savez Srbije obratio se bivšem kapitenu reprezentacije, Dušanu Tadiću.
Fudbalska reprezentacija Srbije neuspješno je završila kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, te su "orlovi" bili tek treći u svojoj grupi iza Engleske i Albanije.
Dragana Stojkovića Piksija na klupi Srbije prvo je zamijenio privremeni selektor Zoran Bata Mirković, da bi kasnije na njegovo mjesto došao Veljko Paunović koji je vodio "orlove" protiv Engleske i Letonije, a očekuje se da nastavi svoj mandat. Dolaskom Paunovića otvorilo se pitanje i da li će se neki fudbaleri vratiti u reprezentaciju, a jedan od igrača kog bi mnogi željeli u sastavu je bivši kapiten Dušan Tadić.
Tadić je 20. novembra 2025. godine proslavio 37. rođendan, a FSS se oglasio i obratio mu se ovim riječima:
- Srećan 37. rođendan i sve najljepše želimo Dušanu Tadiću - stoji u objavi kojom je FSS čestitao rođendan bivšem kapitenu.
Da li ćemo Tadića ponovo vidjeti u reprezentaciji biće poznato uskoro.
Šta je Paunović rekao o Tadiću?
Otkrio je Paunović na konferenciji za medije povodom promocije na mjesto selektora Srbije da je kontaktirao Dušana Tadića.
- Obavio sam razgovor sa Dušanom Tadićem. Mislim da njegova kreativnost, liderske sposobnosti... Da bi nam dobro došle za ovo okupljanje. Nažalost, do toga nije došlo - otkrio je Paunović.
(kurir)
Region
4 h0
Savjeti
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h1
Najnovije
Najčitanije
15
55
15
54
15
47
15
46
15
40
Trenutno na programu