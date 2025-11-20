Logo
Large banner

Fudbalski savez Srbije oglasio se po pitanju Dušana Tadića

Izvor:

Kurir

20.11.2025

12:25

Komentari:

0
Фудбалски савез Србије огласио се по питању Душана Тадића

Fudbalski savez Srbije obratio se bivšem kapitenu reprezentacije, Dušanu Tadiću.

Fudbalska reprezentacija Srbije neuspješno je završila kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, te su "orlovi" bili tek treći u svojoj grupi iza Engleske i Albanije.

Dragana Stojkovića Piksija na klupi Srbije prvo je zamijenio privremeni selektor Zoran Bata Mirković, da bi kasnije na njegovo mjesto došao Veljko Paunović koji je vodio "orlove" protiv Engleske i Letonije, a očekuje se da nastavi svoj mandat. Dolaskom Paunovića otvorilo se pitanje i da li će se neki fudbaleri vratiti u reprezentaciju, a jedan od igrača kog bi mnogi željeli u sastavu je bivši kapiten Dušan Tadić.

Tadić je 20. novembra 2025. godine proslavio 37. rođendan, a FSS se oglasio i obratio mu se ovim riječima:

- Srećan 37. rođendan i sve najljepše želimo Dušanu Tadiću - stoji u objavi kojom je FSS čestitao rođendan bivšem kapitenu.

Da li ćemo Tadića ponovo vidjeti u reprezentaciji biće poznato uskoro.

Šta je Paunović rekao o Tadiću?

Otkrio je Paunović na konferenciji za medije povodom promocije na mjesto selektora Srbije da je kontaktirao Dušana Tadića.

- Obavio sam razgovor sa Dušanom Tadićem. Mislim da njegova kreativnost, liderske sposobnosti... Da bi nam dobro došle za ovo okupljanje. Nažalost, do toga nije došlo - otkrio je Paunović.

(kurir)

Podijeli:

Tagovi:

fudbal

Srbija

Dušan Tadić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника

Region

Mladić pozvao policiju i ispričao kako je počeo požar u neboderu Vjesnika

4 h

0
Чај шоља напитак чајник сто

Savjeti

Redovna konzumacija ovog čaja može ublažiti nadutost

4 h

0
Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива

Republika Srpska

Dodik: Dan kada se znalo da je snaga srpskog naroda neupitna i nepokolebljiva

4 h

0
Лажни плакати, фалсификован материјал, снимци: Најпрљавија изборна кампања у Српској? Досад!

Republika Srpska

Lažni plakati, falsifikovan materijal, snimci: Najprljavija izborna kampanja u Srpskoj? Dosad!

4 h

1

Više iz rubrike

Детаљи о вечерњем изласку Ламин Јамала: „Дјевојке, све је плаћено“

Fudbal

Detalji o večernjem izlasku Lamin Jamala: „Djevojke, sve je plaćeno“

7 h

0
Нејмар дао гол послије 107 дана

Fudbal

Nejmar dao gol poslije 107 dana

7 h

0
Каролина: Страст и понос одвели Курасао на Свјетско првенство

Fudbal

Karolina: Strast i ponos odveli Kurasao na Svjetsko prvenstvo

1 d

0
Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде

Fudbal

Ovaj zicer obilazi region! Pogledajte promašaj protiv Zvezde

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

15

40

Tri horoskopska znaka koja ne znaju šted‌jeti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner