Prije i tokom kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo između Austrije i Bosne i Hercegovine pojavio se veliki broj sjajnih snimaka, a Beč je tog dana doslovno bio u bojama BiH.

Više od 20.000 bh. navijača stvorilo je nezaboravnu atmosferu, a jedan video posebno je privukao pažnju i brzo postao viralan, prenosi Oslobođenje.

Na snimku se vidi trenutak kada su navijači primijetili d‌jevojku koja je nakratko izašla na balkon jedne zgrade. Čim su je ugledali, odlučili su joj zapjevati poznati regionalni hit "Izađi mala". Ona je na to reagovala oduševljeno — pridružila se ritmu, skakala zajedno s navijačima i uživala u energiji koja je dolazila s ulice.

Snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama, a d‌jevojka, koja se na Instagramu predstavlja kao mimivie, ubrzo je shvatila koliko je pažnje privukla. Nakon toga se i sama oglasila na svom profilu.

"Pa, ovo je brzo eskaliralo. Slučajno sam završila na bosanskim portalima i sad sam očito popularna u Bosni. Samo zato što sam bacila pogled kroz prozor. Sretno danas", napisala je ona.