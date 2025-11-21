Logo
Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

Izvor:

Kliks

21.11.2025

15:00

Tokom posjete Bijeloj kući u utorak, Kristiano Ronaldo je odnio kući poseban poklon – ključ sa predsjedničkim pečatom i natpisom "Ključ Bijele kuće", dar koji Donald Tramp rezerviše samo za najuglednije goste.

Fotografije koje su obišle svijet prikazuju Ronalda u društvu svoje partnerke Georgine Rodrigez i američkog predsjednika, dok u rukama drži ukrasnu kutiju s poklonom.

Objava na Instagramu, koja je prikupila gotovo 20 miliona lajkova, izazvala je veliku pažnju javnosti.

"Hvala vam gospodine predsjedniče na pozivu i toploj dobrodošlici koju ste pružili meni i mojoj budućoj supruzi. Svi imamo nešto važno za ponuditi i spreman sam doprinijeti kako bismo inspirisali nove generacije da grade budućnost obilježenu hrabrošću, odgovornošću i trajnim mirom", napisao je Ronaldo ispod objave.

Iako u Sjedinjene Američke Države nije dolazio više od deset godina zbog tužbe koju je podnijela manekenka Ketrin Mayorga, Ronaldo je i ranije javno hvalio Donalda Trampa.

Prošlog ljeta poslao mu je dres s posvetom, a u intervjuu kod britanskog novinara Piersea Morgana rekao je:

"On je među ljudima koji mogu promijeniti ili pomoći promijeniti svijet. Moj je cilj upoznati Trampa i razgovarati o miru u svijetu. Ako se to može ostvariti, volio bih s njim sjesti", rekao je.

Ronaldo je sada i ostvario taj susret, a vjerovatno će i 2026. igrati na američkom tlu, kada će Sjedinjene Američke Države zajedno s Meksikom i Kanadom biti domaćini Svjetskog prvenstva.

Kristijano Ronaldo

Georgina Rodriguez

Donald Tramp

