Savić: Pobjeda Karana je poruka Šmitu da ide kući

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Bojan Savić izjavio je danas da je izborna pobjeda predsjedničkog kandidata Siniše Karana pobjeda Republike Srpske i poruka Kristijanu Šmitu da ide kući.

Savić je rekao da su izbori u nedjelju, 23. novembra, za srpski narod prilika, ali i odgovornost da odbrane Republiku Srpsku i dodao da je Karan kandidat Republike Srpske.

"Volio bih da smo svi ispod jedne zastave - zastave Republike Srpske", naveo je Savić.

On je ocijenio da je predizborna kampanja bila čista i da je pokazala koliku podršku uživa politika SNSD-a, za koju je istakao da je politika kontinuiteta.

"Sada je momenat da pokažemo da se ne bojimo, da nismo pali pod frazeologiju Sarajeva i da nam ne trebaju lažni carevi poput Šmita", zaključio je Savić.

Potpredsjednik Gradskog odbora SNSD Bijeljina Željana Arsenović kaže da srpski narod izlazi na izbore da odbrani svoju slobodnu volju, te da se SNSD u kampanji trudio da pošalje poruku da Republika Srpska ne pristaje na bilo kakvo intervenisanje neizabranih stranaca.

Prema njenim riječima, ovi su izbori bili nepotrebni, jer nisu proizvod želje srpskog naroda, već neizabranog stranca, za kojeg kaže da je umislio da je Benjamin Kalaj.

"Sigurna sam da će srpski narod i ovaj put izboriti svoju slobodu političkim putem, a prvi korak je pobjeda Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske", poručila je Arsenovićeva.

Ona je zaključila da izbori u nedjelju nisu stvar uobičajenog političkog procesa, već zaštita principa da se izborna volja građana Republike Srpske mora poštovati.