Budimir: Zahvaljujući policiji stanje bezbjednosti je zadovoljavajuće

Izvor:

SRNA

21.11.2025

12:19

Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je stanje bezbjednosti u Srpskoj zadovoljavajuće i tako će i ostati, jer pripadnici policije svakodnevno rade na tome.

"Ljudi u plavim uniformama omogućiće vam normalan i bezbrižan život", rekao je Budimir novinarima nakon što je u Spomen-crkvi u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima kod Banjaluke služena liturgija i parastos poginulim pripadnicima MUP-a.

Милорад ДОдик-04092025

Republika Srpska

Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

On je istakao da je krsna slava MUP-a - Aranđelovdan obilježena sa prijateljima i gostima iz cijele Srpske, ali i Srbije i Rusije.

"Ovo su rijetki trenuci kada se okupljamo u slavskoj atmosferi i proslavljamo našeg zaštitnika Svetog arhangela Mihaila", rekao je Budimir.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Policija Srpske - štit, oslonac i garancija sigurnosti svakog građanina

Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić rekao je da trenutno u regionu nema ovako uspješne policijske agencije kao što je MUP Republike Srpske.

"Naša policija u najkraćem vremenu reaguje i rješava sve probleme. Ona ima odličnu saradnju sa svim evropskim policijskim agencijama, ali i sa ruskim i američkim. Dobar rad MUP-a je garancija bezbjednosti Srpske i njenih građana, kao i mirnog sna, zbog čega ovdje nema velikih organizovanih kriminalnih grupa. MUP je brz, operativan i moćan, te se nadam da će ga resorni ministar dodatno unaprijediti", naglasio je Stevandić.

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović rekao je da je MUP Srpske garant mira, stabilnosti i bezbjednosti u Republici, ali i njenog postojanja.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu više od 780 pripadnika MUP-a dalo je život za Republiku Srpsku.

Željko Budimir

Aranđelovdan

MUP Srpske

MUP Republike Srpske

krsna slava

Будимир: Веће присуство саобраћајне полиције с циљем спречавања саобраћајних несрећа

Republika Srpska

Budimir: Veće prisustvo saobraćajne policije s ciljem sprečavanja saobraćajnih nesreća

1 d

1
Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената

Republika Srpska

Budimir: Obezbjeđujemo izborni materijal, do sada nije bilo incidenata

2 d

1
Будимир: Тендер поништен због додатне анализе техничких детаља, а не притиска

Republika Srpska

Budimir: Tender poništen zbog dodatne analize tehničkih detalja, a ne pritiska

3 d

0
Додик, Каран и Будимир посјетили зграду Полицијске станице у изградњи у Милићима

Republika Srpska

Dodik, Karan i Budimir posjetili zgradu Policijske stanice u izgradnji u Milićima

6 d

0

Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

Republika Srpska

Isak opet uz opoziciju: Hoćete li poslušati Ramu?

3 h

5
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

3 h

0
Калинић: Исакова изјава екстремна - умијешао се у унутрашње ствари Републике Српске

Republika Srpska

Kalinić: Isakova izjava ekstremna - umiješao se u unutrašnje stvari Republike Srpske

3 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Policija Srpske čvrst garant mira

3 h

0
Horor u Tuzli: Dvojica mladića silovala maloljetnika

Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

Small banner