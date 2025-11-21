Budimir: Zahvaljujući policiji stanje bezbjednosti je zadovoljavajuće

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je stanje bezbjednosti u Srpskoj zadovoljavajuće i tako će i ostati, jer pripadnici policije svakodnevno rade na tome.

"Ljudi u plavim uniformama omogućiće vam normalan i bezbrižan život", rekao je Budimir novinarima nakon što je u Spomen-crkvi u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima kod Banjaluke služena liturgija i parastos poginulim pripadnicima MUP-a.

On je istakao da je krsna slava MUP-a - Aranđelovdan obilježena sa prijateljima i gostima iz cijele Srpske, ali i Srbije i Rusije.

"Ovo su rijetki trenuci kada se okupljamo u slavskoj atmosferi i proslavljamo našeg zaštitnika Svetog arhangela Mihaila", rekao je Budimir.

Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić rekao je da trenutno u regionu nema ovako uspješne policijske agencije kao što je MUP Republike Srpske.

"Naša policija u najkraćem vremenu reaguje i rješava sve probleme. Ona ima odličnu saradnju sa svim evropskim policijskim agencijama, ali i sa ruskim i američkim. Dobar rad MUP-a je garancija bezbjednosti Srpske i njenih građana, kao i mirnog sna, zbog čega ovdje nema velikih organizovanih kriminalnih grupa. MUP je brz, operativan i moćan, te se nadam da će ga resorni ministar dodatno unaprijediti", naglasio je Stevandić.

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović rekao je da je MUP Srpske garant mira, stabilnosti i bezbjednosti u Republici, ali i njenog postojanja.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu više od 780 pripadnika MUP-a dalo je život za Republiku Srpsku.