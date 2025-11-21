Logo
Stevandić: Policija Srpske čvrst garant mira

SRNA

21.11.2025

11:23

0
Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Republika Srpska je ponosna na svoju policiju, koja je čvrst garant mira, vladavine prava i bezbjednosti građana, istakao je predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić.

"Policija Republike Srpske je jedna od najbolje organizovanih i najprofesionalnijih policija u regionu", naveo je Stevandić u čestitki povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske Svetog arhangela Mihaila.

On je dodao da je obilježavanje krsne slave prilika da se sa posebnim pijetetom prisjeti pripadnika policije poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, koji su život ugradili u temelje Republike Srpske, ali i iskaže duboko poštovanje i zahvalnost ranjenim pripadnicima.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Šmit je okupator i imamo pravo da se branimo

"U uvjerenju da ćete i u budućnosti biti snažni čuvari ustavne pozicije Republike Srpske, mira, reda i bezbjednosti, još jednom vam čestitam krsnu slavu, sa željom da Aranđelovdan proslavite u miru, dobrom zdravlju i profesionalnom uspjehu", zaključio je Stevandić.

Stevandić je čestitku uputio resornom ministru Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima MUP-a.

Nenad Stevandić

Dejtonski sporazum

MUP Republike Srpske

