Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

Izvor:

ATV

21.11.2025

11:40

Милорад Додик
Foto: Srna

Visoki predstavnici uz asistencju muslimana iz Sarajeva najveći rušioci Dejtonskog sporazuma, rekao je danas predsjednik SNSD-A Milorad Dodik.

''Trideset godina od prvog dana kada je Dejtonski sporazum postignut krenulo se u rušenje od strane muslimana u BiH i dijela međunarodnog faktora koji im je obećao da će Republiku Srpsku razgraditi i da je neće biti, te da će u dogledno vrijeme napraviti unitarnu Bosnu'', rekao je Dodik.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Šmit je okupator i imamo pravo da se branimo

On je rekao da od tada traju pokušaji rušenja Sporazuma koji daje garancije za mir u BiH.

''Od tada do danas pokušavaju da naprave ono što njima odgovara. Nisu mogli, pa su pkušali da mi budemo izvršioci radova na svojoj političkoj smrti, ali nisu ni u tome uspjeli'', istakao je Dodik.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Za rekonstrukciju i izgradnju puteva biće uloženo 100 miliona KM

On je rekao da je Dejtonski sporazum obezbijedio mirno funkcionisanje, ali i "pokazao aroganciju, netolerantnost, silu i nasilje i sve ono što smo gledali od međunarodnih predstavnika".

''Dejtonski sporazum je u velikoj krizi, razoren u mnogim elementima. Ostao je dio koji je napadnut sa svih strana - od Ustavnog suda BiH, visokih predstavnika i to na način da se degradira način odlučivanja u BiH'', rekao je Dodik, ističući da je BiH propala zemlja, ali da je Republika Srpska spremna na razgovor.

Milorad Dodik

Dejtonski sporazum

