Kalinić: Isakova izjava ekstremna - umiješao se u unutrašnje stvari Republike Srpske

Bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić rekao je za RTRS da se ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak o miješa u unutrašnje stvari Republike Srpske kada je pozvao građane da se na izborima za predsjednika Srpske okrenu onima, koji kako kaže, nude promjene.

Naglasio je da je ovo ekstremna izjava.

''Ne mogu da je osuđujem, ali ovo je bezobrazna izjava. Međutim, ta izjava je melem za tim koji je oko Milorada Dodika i Siniše Karana. Jer u ovo predizborno doba nije mogao dati bolju izjavu u korist Karana i bloka koji čini SNSD sa vladajućom koalicijom'', istakao je Kalinić.

Republika Srpska Dodik: Za rekonstrukciju i izgradnju puteva biće uloženo 100 miliona KM

Podsjetio je i na ranije izjave Ćamila Durakovića.

''Nešto je slično prije izvjesnog vremena saopštio i Ćamil Duraković. Govorio je da on kao neće sugerisati Bošnjacima da glasaju za opoziciju ili za drugu stranu. A u suštini je uputio jasnu poruku da opozicija očekuje podršku bošnjačkih birača i glasača i na taj način bi eventualno mogla da ostvari pobjedu'', napomenuo je Kalinić.

Republika Srpska Dodik: Šmit je okupator i imamo pravo da se branimo

Kalinić je naglasio da su Dodik i Karan patriotska opcija.

''To je slobodarska opcija, to je suverenistička opcija i naš narod glasa, zapravo, za jednu samostalnu, slobodnu i demokratsku Republiku Srpsku glasajući za gospodina Karana na ovim budućim izborima'', zaključio je Kalinić.