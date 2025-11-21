Logo
Large banner

Građani se opraštaju od mladog policajca Kenana Djedovića (27) koji je pronađen mrtav u autu

Izvor:

Kliks

21.11.2025

14:28

Komentari:

0
Грађани се опраштају од младог полицајца Кенана Дједовића (27) који је пронађен мртав у ауту
Foto: Facebook/Kenan Djedović/screenshot

Vijest o pronalasku beživotnog tijela mladog policijskog službenika Kenana Djedovića (27) brojni građani Srebrenika su dočekali u nevjerici. Oni se od njega opraštaju putem društvenih mreža, a oglasili su se i iz OFK Gradina Srebrenik, u kojem je ovaj mladić trenirao nogomet.

Beživotno tijelo muške osobe danas je pronađeno u parkiranom automobilu u centru Srebrenika, a prvobitne nezvanične informacije su ukazivale na to da je riječ o policijskom službeniku.

Naknadno su indicije potvrđene, uz utvrđivanje identiteta, a riječ je o 27-godišnjem Kenanu Djedoviću.

Osim brojnih građana, smrt ovog mladića iznenadila je i pripadnike OFK Gradina, čiji je Djedović bio dugogodišnji član.

Најновија вијест

Hronika

Policajac pronađen mrtav u automobilu

Uzrok smrti još uvijek zvanično nije utvrđen, a uviđaj su na mjestu događaja obavili službenici OKP PU Srebrenik, u prisustvu kantonalnog tužioca.

(kliks)

Podijeli:

Tagovi:

policajac

preminuo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта крвна група говори о твојој личности?

Zanimljivosti

Šta krvna grupa govori o tvojoj ličnosti?

1 h

0
Сутра снијег: У вишим предјелима ће нападати и до пола метра

Društvo

Sutra snijeg: U višim predjelima će napadati i do pola metra

1 h

0
Брачни пар у критичном стању послије тровања печуркама

Svijet

Bračni par u kritičnom stanju poslije trovanja pečurkama

1 h

1
Камион се преврнуо и слетио са пута

Hronika

Kamion se prevrnuo i sletio sa puta

1 h

0

Više iz rubrike

Камион се преврнуо и слетио са пута

Hronika

Kamion se prevrnuo i sletio sa puta

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Policajac pronađen mrtav u automobilu

2 h

0
У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

Hronika

U automobilu pronađeno tijelo muškarca

18 h

0
У наставку акције "Гора" одузето десет возила

Hronika

U nastavku akcije "Gora" oduzeto deset vozila

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

15

13

Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

15

10

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

15

00

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

14

57

Mladići (18) osumnjičeni za požar u Vjesniku, prebacuju krivicu jedni na druge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner