Građani se opraštaju od mladog policajca Kenana Djedovića (27) koji je pronađen mrtav u autu

Izvor:
Kliks
21.11.2025
14:28
Komentari:0
Vijest o pronalasku beživotnog tijela mladog policijskog službenika Kenana Djedovića (27) brojni građani Srebrenika su dočekali u nevjerici. Oni se od njega opraštaju putem društvenih mreža, a oglasili su se i iz OFK Gradina Srebrenik, u kojem je ovaj mladić trenirao nogomet.
Beživotno tijelo muške osobe danas je pronađeno u parkiranom automobilu u centru Srebrenika, a prvobitne nezvanične informacije su ukazivale na to da je riječ o policijskom službeniku.
Naknadno su indicije potvrđene, uz utvrđivanje identiteta, a riječ je o 27-godišnjem Kenanu Djedoviću.
Osim brojnih građana, smrt ovog mladića iznenadila je i pripadnike OFK Gradina, čiji je Djedović bio dugogodišnji član.
Hronika
Policajac pronađen mrtav u automobilu
Uzrok smrti još uvijek zvanično nije utvrđen, a uviđaj su na mjestu događaja obavili službenici OKP PU Srebrenik, u prisustvu kantonalnog tužioca.
(kliks)
Najnovije
Najčitanije
15
16
15
13
15
10
15
00
14
57
Trenutno na programu