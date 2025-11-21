Logo
Policajac pronađen mrtav u automobilu

21.11.2025

Beživotno tijelo muške osobe danas je pronađeno u parkiranom automobilu u centru Srebrenika, potvrđeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nezvanično, riječ je o policijskom službeniku, a uzrok smrti se utvrđuje, javlja Kliks.

Kako su kazali iz kantonalne policije, danas oko 9.40 časova, dežurnoj službi Policijske stanice Srebrenik, prijavljeno je da se u vozilu u jednoj ulici u centru grada nalazi muška osoba, bez znakova života.

- Na mjesto događaja upućena je patrola policije Policijske stanice Srebrenik i Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, navodi prijave su potvrđeni, lice mjesta obezbijeđeno, a o svemu upoznat dežurni tužilac - kazala je za Kliks portparol Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Uviđaj će u prisustvu kantonalnog tužioca izvršiti uviđajna ekipa OKP PU Srebrenik.

