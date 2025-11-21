Kamion se prevrnuo i sletio sa puta

21.11.2025
14:17
Komentari:0
Saobraćajna nesreća dogodila se danas u Lašvi kada se prevrnuo kamion i sletio s puta.
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona, imaju zaprimljenu prijavu o nesreći.
Međutim, nisu mogli dati bilo kakve informacije.
Policija je izašla na teren i uviđaj je u toku, prenosi Avaz.
