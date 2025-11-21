Logo
Iza rešetaka dvojica osumnjičenih za silovanje dječaka u Tuzli

Izvor:

ATV

21.11.2025

15:53

Иза решетака двојица осумњичених за силовање дјечака у Тузли
Foto: Unsplash

Opštinski sud Tuzla je juče, na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, odredio mjeru pritvora za dva muškarca, jednog četrdesettrogodišnjaka i jednog četrdestjednogodišnjaka iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da su na štetu trinaestogodišnjeg dječaka iz Tuzle počinili krivično djelo polni odnos s djetetom iz člana 207. Krivičnog zakona FBiH.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, i u interesu zaštite oštećenog djeteta, nismo u mogućnosti objavljivati bilo kakve detalje vezane za ovaj predmet.

