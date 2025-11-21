Zatražen jednomjesečni pritvora za Ranka Gurdeljevića

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Ranku Gurdeljeviću (31) iz Zvornika, osumnjičenom za pomaganje u pljački zlatare u Kalesiji.

Kako navode u tužilaštvu Ranko je osumnjičen da je, u sastavu kriminalne grupe, pomagao trojici razbojnika od kojih je jedan poginuo u razmjeni vatre s policijom, dok se za dvojicom i dalje traga.

Ranko je uhapšen u Zvorniku od strane policijskih službenika PU Zvornik. Zajedno s njim privedena je još jedna osoba koja je nakon saslušanja puštena na slobode jer se ne može dovesti u direktnu vezu sa pljačkom zlatare.

”Postoji osnovana sumnja da je Ranko Gurdeljević, sa još tri osobe koje su direktno učestvovale u činjenju više krivičnih djela, učestvovao kao pomagač u stvaranju kriminalnog plana, sa jasno podijeljenim ulogama u grupi, te je svojim vozilom prevezao trojicu članova grupe do Osmaka, gdje su njih trojica preuzeli drugi automobil i uputili se u Kalesiju kako bi počinili razbojništvo i opljačkali zlataru”, rekao je portparol Kantonalnog tužilaštva u Tuzli Admir Arnautović.

On kaže da se za dvojicom osumnjičeni traga, dok je jedan član grupe Matija Gordeljević preminuo.

”Osobama koje su u bjekstvu se na teret stavlja da su u sastavu kriminalne grupe u sticaju počinili krivična đela razbojništvo, napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti i razbojnička krađa”, saopštio je Arnautović.

Podsjećamo, Policijskoj upravi Kalesija je 19. novembra oko 7.25 časova prijavljeno da je u toku pljačka zlatare u centru Kalesije. Odmah po prijavi više policijskih službenika je izašlo na intervenciju kako bi spriječili njihove dalje protivpravne radnje, te su spazili osumnjičene u automobilu u momentu bijega.

”Uočivši policijske službenike trojica razbojnika su, svjesni da upotrebom vatrenog oružja napadaju službene osobe u vršenju poslova javne sigurnosti i dužnosti čuvanja javnog reda i mira, znajući da su zatečeni u činjenju krivičnih djela, te s ciljem da ukradeni zlatni i srebreni nakit zadrže i da pobjegnu, počeli su pucati iz automobila na policijske službenike i prema njima ispalili veći broj hitaca”, navodi tužilaštvo.

Dodaju da su policajci, u namjeri da ih spriječe u bijegu i daljem napadu, koji je mogao imati smrtonosne posljedice po građane, ali i policijske službenike, upotrijebili službeno oružje i ispalili više hitaca u pravcu automobila u kojem su bili osumnjičeni, nakon čega su se razbojnici pobjegli prema Zvorniku.

U mjestu Jelovo Brdo policija je pronašla napušten i zapaljen automobil koji je korišten u pljački, a u blizini vozila zatečeno je tijelo Matije Gordeljevića.

”Nakon obavljene obdukcije tijela, vještak sudske medicine je utvrdio da je smrt nastupila uslijed oštećenja važnih centara u mozgu kao posljedica ustrelne povrede vatrenim oružjem u predjelu vratnog dijela glave”, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Pojašnjavaju da su tokom uviđaja pronađeni i oduzeti brojni tragovi i dokazi, uključujući veću količinu čaura i zrna od vatrenog oružja.

”Tužilaštvo i istražioci više policijskih agencija obavljaju opsežne istražne radnje u cilju dokumentovanja ovih događaja, krivičnih djela i pribavljanja svih potrebnih materijalnih dokaza. U toku je i intenzivna potraga za osumnjičenim osobama”.

Policajci koji su učestvovali u pucnjavi predali su službeno oružje i uniforme kako bi se obavila potrebna vještačenja. Uzeti su i tragovi barutnih čestica, odnosno parafinske rukavice od policijskih službenika.

”Svi tragovi sa mjesta događaja, uključujući i pronađene čaure i zrna, će biti predmet vještačenja u daljem toku istrage. Policijske agencije i Tužilaštvo TK će i dalje nastaviti sa intenzivnom i detaljnom istragom u cilju lišenja slobode osumnjičenih koji su u bjekstvu, kao i pribavljanja svih potrebnih dokaza u daljem toku istrage i krivičnog postupka”, navode u tužilaštvu.