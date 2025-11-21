Logo
Large banner

Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

Izvor:

B92

21.11.2025

15:16

Komentari:

0
Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину
Foto: Pexels

Bankomati širom Bugarske biće privremeno van funkcije u noći između 31. decembra i 1. januara zbog prelaska zemlje na evro, saopštio je generalni sekretar Udruženja banaka, Džejms Jolovski.

Prekid rada bankomata trajaće oko dva do tri sata, a u tom periodu plaćanja karticama i podizanje gotovine neće biti dostupno, piše portal Novinite.

Bankomati će tokom tranzicije izdavati novčanice evra, dok će levski depoziti biti prihvaćeni u posebnim kasetama, sistem koji je osmišljen kako bi se izbegli problemi viđeni u drugim zemljama, poput Hrvatske.

Građanima se savjetuje da ne paniče i da ne žure sa zamjenskim transakcijama, jer komercijalni objekti i dalje mogu da prihvataju novčanice i kovanice u levima tokom januara 2026. godine, prenosi b92.

Рибе

Zanimljivosti

Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

Banke će besplatno da zamjenjuju leve do kraja juna 2026, po fiksnom kursu konverzije.

Svi bankovni računi u levima automatski će biti konvertovani u evre bez dodatnih troškova, a postojeće bankovne kartice ostaće važeće.

Jolovski je naglasio da tranzicija ne ugrožava stabilnost finansijskog sistema.

Banke se pripremaju za prelazak od 2020. godine i sprovedene su opsežne provjere kako bi se obezbijedila nesmetana promjena.

Podijeli:

Tag:

bankomat

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

Zanimljivosti

Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

3 h

0
Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

Republika Srpska

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

3 h

0
Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

Fudbal

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

3 h

0
Младићи (18) осумњичени за пожар у Вјеснику, пребацују кривицу једни на друге

Region

Mladići (18) osumnjičeni za požar u Vjesniku, prebacuju krivicu jedni na druge

3 h

0

Više iz rubrike

Све више њемачких фирми страхује за опстанак

Ekonomija

Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak

6 h

0
Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

Ekonomija

Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

19 h

0
Кина водећи трговински партнер Њемачке

Ekonomija

Kina vodeći trgovinski partner Njemačke

23 h

0
Српски предузетници преузели "Имлек" од досадашњег власника

Ekonomija

Srpski preduzetnici preuzeli "Imlek" od dosadašnjeg vlasnika

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

32

Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

18

30

Tri žene pronađene mrtve: Građani strahuju od serijskog ubice

18

27

Srceparajuće: Objavljena pjesma u čast svirepo ubijene Aldine Jahić

18

20

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

18

17

Orban: Evropu treba spriječiti da zarati sa Rusijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner