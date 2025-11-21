Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

Bankomati širom Bugarske biće privremeno van funkcije u noći između 31. decembra i 1. januara zbog prelaska zemlje na evro, saopštio je generalni sekretar Udruženja banaka, Džejms Jolovski.

Prekid rada bankomata trajaće oko dva do tri sata, a u tom periodu plaćanja karticama i podizanje gotovine neće biti dostupno, piše portal Novinite.

Bankomati će tokom tranzicije izdavati novčanice evra, dok će levski depoziti biti prihvaćeni u posebnim kasetama, sistem koji je osmišljen kako bi se izbegli problemi viđeni u drugim zemljama, poput Hrvatske.

Građanima se savjetuje da ne paniče i da ne žure sa zamjenskim transakcijama, jer komercijalni objekti i dalje mogu da prihvataju novčanice i kovanice u levima tokom januara 2026. godine, prenosi b92.

Banke će besplatno da zamjenjuju leve do kraja juna 2026, po fiksnom kursu konverzije.

Svi bankovni računi u levima automatski će biti konvertovani u evre bez dodatnih troškova, a postojeće bankovne kartice ostaće važeće.

Jolovski je naglasio da tranzicija ne ugrožava stabilnost finansijskog sistema.

Banke se pripremaju za prelazak od 2020. godine i sprovedene su opsežne provjere kako bi se obezbijedila nesmetana promjena.