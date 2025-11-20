Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

Sve manje ljudi u novčaniku nosi gotovinu, a sve više koristi mobilne aplikacije.

Da li nas čeka svijet bez keša i da li gotovina odlazi u prošlost, otkrivaju sagovornici ATV-ove emisije "Bitno".

Boris Majstorović 'Digital Asset Management' d.o.o. Banja Luka pojasnio je kako funkcionišu kriptovalute i šta su one zapravo.

"Kriptovaluta je digitalni novac ili digitalna imovina koja se nalazi na internetu, odnosno evolucija novca koja je napravljena na jednoj novoj tehnologija koja u suštini omogućava da nema posrednika", rekao je Majstorović.

On je istakao da je jako bitno za kriptovalute naglasiti je da iza kriptovalute ne stoji ni država, niti centralna banka neke države nego su kriptovalute u suštini decentralizovane.

Istakao je da se mreža preko koje se odvijaju transakcije nalazi na hiljadama mašina.

"Ona je u potpunosti nezavisna i ima određena svoja pravila koja niko ne može da izmijeni. Zato je ogromno povjerenje u kriptovalutama zato što znamo da monetarne politike određenih politika sklone da mijenjaju pravila dok kriptovalute je to skoro pa nemoguće", rekao je Majstorović.

On je istakao da kriptovaluta može da zamijeni pravi novac u budućnost, tj. već sada ga mijenja na neki način.

Kako banke gledaju na kriptovalute na rizik ili kao neki potencijal u budućnosti?

Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo, istakao je da kriptovalute predstavljaju i određen rizik.

"Ako ćemo gledati i pričati o bankama u Republici Srpskoj, odnosno u BiH, mislim da je vrlo jasno bilo da je do prije godinu dana nismo imali prepoznatu kriptovalutu u regulativi, odnosno digitalnu imovinu. I onda kada nemate nešto kroz zakone i podzakonske akte propisano, onda imate veliki rizik od svega toga", rekao je Šuput.

On je istakao da je Komisija od hartija od vrijednosti ta koja daje saglasnost i nadire rad kriptomjenjačnica.

"Mi naziremo rad banaka, ali kriptovalute se ne oslanjaju na banke. Tako da je postojao značajan rizik i on još uvijek postoji", rekao je Šuput.

Prema riječima direktorke kompanije "AirCrash AC" Lane Cvetanovske, građani postaju sve više informisani o razlikama između elektronskog novca i kriptovaluta, ali regulatorni okvir za ove digitalne valute još nije u potpunosti definisan.

"Mi smo tek osnovano društvo što se tiče teritorije BiH, te smo tek početkom ove godine dobili licencu za izdavanje elektronskog novca. Naš fokus bio je na postavljanje temelja, kako radimo i da li radimo u skladu sa regulativom. Nekako nam nije došlo u fokus da razmišljamo o nekoj potencijalnoj kolaboraciji. Mislim da u nekoj doglednoj budućnosti obje strane mogu da imaju koristi od zajedničke saradnje", rekla je Cvetanovska.

