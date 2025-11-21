Logo
Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak

Izvor:

Tanjug

21.11.2025

11:33

Komentari:

0
Све више њемачких фирми страхује за опстанак
Foto: Pixabay

Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak zbog pada tražnje i visokih troškova, objavio je danas Institut za ekonomska istraživanja iz Minhena (Ifo).

Prema istraživanju, 8,1 odsto kompanija navodi da su im izgledi ozbiljno ugroženi, u poređenju sa 7,3 odsto u oktobru prošle godine.

Glavni problem ostaje nedostatak novih porudžbina, što stvara značajne pritiske na likvidnost i otežava planiranje prihoda, prenosi Tanjug.

Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić za ATV: Radnici mogu računati na uredno penzijsko osiguranje

Institut upozorava da se njemačke kompanije suočavaju s kombinacijom slabije potražnje i pojačane međunarodne konkurencije, tako da će broj firmi u stečaju biti visok i u narednim mjesecima.

Pored toga, rast operativnih i kadrovskih troškova dodatno opterećuje poslovanje, kao i složena regulativa, dok manjak kupaca utiče na pad prodaje u gotovo svim sektorima.

Nagora situacija je u maloprodaji, gdje 15 odsto preduzeća kaže da se suočava s ozbiljnim ekonomskim problemima, u poređenju sa 13,8 odsto godinu ranije.

Kako navodi Ifo, riječ je o sektoru koji je najosetljiviji na pad potrošnje i rast troškova zakupa i radne snage.

божо марић сенка јујић-17112025

Republika Srpska

Posebni kolektivni ugovor za radnike u javnoj upravi biće potpisan 5. januara

Rizik od nesolventnosti porastao je i u sektoru usluga, gdje 7,6 odsto kompanija procjenjuje da je njihova poslovna stabilnost ozbiljno ugrožena, što je više u odnosu na 5,8 odsto prošle godine, navodi se na veb stranici Ifo.

U prerađivačkoj industriji situacija je nešto stabilnija, uz pad udjela ugroženih firmi sa 8,6 na 8,1 odsto, a poboljšanje se bilježi i u građevinarstvu, gdje je pomenuti udio pao sa 7,9 na 6,3 odsto.

Njemačka

firme

Radnici

