Izvor:
Tanjug
21.11.2025
11:33
Komentari:0
Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak zbog pada tražnje i visokih troškova, objavio je danas Institut za ekonomska istraživanja iz Minhena (Ifo).
Prema istraživanju, 8,1 odsto kompanija navodi da su im izgledi ozbiljno ugroženi, u poređenju sa 7,3 odsto u oktobru prošle godine.
Glavni problem ostaje nedostatak novih porudžbina, što stvara značajne pritiske na likvidnost i otežava planiranje prihoda, prenosi Tanjug.
Institut upozorava da se njemačke kompanije suočavaju s kombinacijom slabije potražnje i pojačane međunarodne konkurencije, tako da će broj firmi u stečaju biti visok i u narednim mjesecima.
Pored toga, rast operativnih i kadrovskih troškova dodatno opterećuje poslovanje, kao i složena regulativa, dok manjak kupaca utiče na pad prodaje u gotovo svim sektorima.
Nagora situacija je u maloprodaji, gdje 15 odsto preduzeća kaže da se suočava s ozbiljnim ekonomskim problemima, u poređenju sa 13,8 odsto godinu ranije.
Kako navodi Ifo, riječ je o sektoru koji je najosetljiviji na pad potrošnje i rast troškova zakupa i radne snage.
Rizik od nesolventnosti porastao je i u sektoru usluga, gdje 7,6 odsto kompanija procjenjuje da je njihova poslovna stabilnost ozbiljno ugrožena, što je više u odnosu na 5,8 odsto prošle godine, navodi se na veb stranici Ifo.
U prerađivačkoj industriji situacija je nešto stabilnija, uz pad udjela ugroženih firmi sa 8,6 na 8,1 odsto, a poboljšanje se bilježi i u građevinarstvu, gdje je pomenuti udio pao sa 7,9 na 6,3 odsto.
