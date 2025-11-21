Logo
Ovi horoskopski znakovi su poznati po tome da svaku situaciju pretjerano analiziraju

21.11.2025

12:14

Ови хороскопски знакови су познати по томе да сваку ситуацију претјерано анализирају

Prekomjerno razmišljanje često pogađa znakove koji analiziraju svaku sitnicu, brinu o tuđim osjećajima ili se stalno vraćaju na prošle situacije. Iako im to daje dubinu, istovremeno ih uvodi u krug sumnji, maštanja i iscrpljujućih "što ako" scenarija iz kojih se teško isključiti.

Djevica

Djevice imaju um koji radi poput superračunara, neprestano traže greške i način da sve oko sebe bude savršeno. Svaku situaciju preispituju, od posla do svakodnevnih planova, što ih vodi u beskrajne analize. Pitanja poput "Jesam li rekao/la pravu stvar?" ili "Što ako sam nešto propustio/la?" stalno im se vrte u glavi. Iako im analitičnost pomaže, rijetko uspijevaju um potpuno umiriti, prenosi Indeks.hr.

Rak

Rakovi emocije stavljaju u prvi plan pa često prekomjerno razmišljaju o odnosima, osjećajima i tuđim reakcijama. Satima analiziraju prošle razgovore i traže skrivena značenja u tonovima i izrazima. Njihova mašta stvara dramatične scenarije temeljene na strahu od povrede. Brinu i za voljene unaprijed, što ih dodatno mentalno iscrpljuje.

илу-хороскоп-28092025

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za petak 21. novembar, ovaj znak doživljava velike promjene

Blizanci

Blizanci imaju um koji neprestano radi i prebacuje se s misli na misao. Suočeni s odlukom, razmatraju desetine ishoda pa lako upadnu u "paralizu analize". Nakon druženja analiziraju svaku rečenicu i pitaju se jesu li ostavili dobar utisak. Njihova mentalna brzina ih čini zanimljivim, ali i zarobljenima u vlastitim mislima.

Vaga

Vage teže savršenoj ravnoteži pa svaku odluku analiziraju iz svih uglova, bojeći se da bi pogrešan potez narušio mir. Često odgađaju akciju dok ne procijene sve mogućnosti. Mnogo razmišljaju o tome kako ih drugi doživljavaju i nastoje svima ugoditi. Ta potreba za harmonijom ih lako iscrpi.

merkur pixabay

Zanimljivosti

Kako će retrogradni Merkur uticati na vaš podznak?

Ribe

Ribe žive između stvarnosti i mašte pa analiziraju ne samo činjenice, nego i emocije, signale i neizgovorene riječi. Upijaju tuđe brige, što ih vodi u razmišljanje o problemima koji nisu njihovi. Često stvaraju "što ako" scenarije i previše čitaju između redova. Njihova osjetljivost je dar, ali ih čini ranjivim na vlastite misli.

