Banjalučanka moli za pomoć: Jeste li vidjeli ovog preslatkog cukicu?

Autor:Stevan Lulić
21.11.2025
15:41
Komentari:0
Redakciji ATV javila se jedna Banjalučanka koja je zamolila sugrađane da joj pomognu u potrazi za njenim cukicom koji se izgubio.
Kako je rekla cuko se odaziva na ime Flopi, a sugrađane je zamolila da je odmah pozovu ukoliko ga vide.
"Molim vas, ako ga neko vidi neka ga zadrži i pozove na broj: 065 936 827", rekla je ova Banjalučanka za ATV i dodala:
"Dolazim odmah po njega. Odaziva se na Flopi. Jako je umiljat Novi Borik, Česma, Starcevica".
Ona je objasnila da je Flopi nestao nakon što se uplašio poslije saobraćajne nezgode.
