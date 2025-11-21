Banjalučanka moli za pomoć: Jeste li vidjeli ovog preslatkog cukicu?

Redakciji ATV javila se jedna Banjalučanka koja je zamolila sugrađane da joj pomognu u potrazi za njenim cukicom koji se izgubio.

Kako je rekla cuko se odaziva na ime Flopi, a sugrađane je zamolila da je odmah pozovu ukoliko ga vide.

"Molim vas, ako ga neko vidi neka ga zadrži i pozove na broj: 065 936 827", rekla je ova Banjalučanka za ATV i dodala:

"Dolazim odmah po njega. Odaziva se na Flopi. Jako je umiljat Novi Borik, Česma, Starcevica".

Ona je objasnila da je Flopi nestao nakon što se uplašio poslije saobraćajne nezgode.