Banjalučanka moli za pomoć: Jeste li vidjeli ovog preslatkog cukicu?

Autor:

Stevan Lulić

21.11.2025

15:41

Нестали цуко Флопи
Foto: Ustupljena fotografija

Redakciji ATV javila se jedna Banjalučanka koja je zamolila sugrađane da joj pomognu u potrazi za njenim cukicom koji se izgubio.

Kako je rekla cuko se odaziva na ime Flopi, a sugrađane je zamolila da je odmah pozovu ukoliko ga vide.

"Molim vas, ako ga neko vidi neka ga zadrži i pozove na broj: 065 936 827", rekla je ova Banjalučanka za ATV i dodala:

"Dolazim odmah po njega. Odaziva se na Flopi. Jako je umiljat Novi Borik, Česma, Starcevica".

Ona je objasnila da je Flopi nestao nakon što se uplašio poslije saobraćajne nezgode.

