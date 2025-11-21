Logo
Large banner

Bitkoin u padu, investitori rasprodaju rizičnu imovinu

Izvor:

Tanjug

21.11.2025

15:50

Komentari:

0
Биткоин у паду, инвеститори распродају ризичну имовину
Foto: pexels/David McBee

Vrijednost bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 8,16 odsto na 73.068,37 evra, što predstavlja sedmomjesečni minimum.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 109,11 milijardi evra, što je znatno više nego juče i ukazuje na rasprodaju rizične imovine, uključujući kriptovalute, zbog zabrinutosti oko moguće precenjenosti akcija tehnoloških kompanija, prenosi Koindesk.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 14 u kategoriji "ekstremni strah", što je neznatno poboljšanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 11 u istoj kategoriji.

Vrijednost itirijuma (ETH) pala je za 8,46 odsto na 2.391,25 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) za 8,48 odsto na 715,73 evra.

66f4346e673d1 бојан савић

Republika Srpska

Savić: Pobjeda Karana je poruka Šmitu da ide kući

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 9,61 odsto na 110,55 evra, a avalanš (AVAX) za 8,62 odsto na 11,42 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) danas se prodaje za 1,33 evra, što je za 10,86 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute HFT, ALLO i NMR.

Podijeli:

Tag:

bitkoin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Савић: Побједа Карана је порука Шмиту да иде кући

Republika Srpska

Savić: Pobjeda Karana je poruka Šmitu da ide kući

2 h

0
Затражен једномјесечни притвора за Ранка Гурдељевића

Hronika

Zatražen jednomjesečni pritvora za Ranka Gurdeljevića

2 h

0
Нестали цуко Флопи

Banja Luka

Banjalučanka moli za pomoć: Jeste li vidjeli ovog preslatkog cukicu?

2 h

0
Жалио се на страшне болове, током операције откривено нешто застрашујуће

Zdravlje

Žalio se na strašne bolove, tokom operacije otkriveno nešto zastrašujuće

2 h

0

Više iz rubrike

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

Ekonomija

Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

3 h

0
Све више њемачких фирми страхује за опстанак

Ekonomija

Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak

6 h

0
Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

Ekonomija

Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

19 h

0
Кина водећи трговински партнер Њемачке

Ekonomija

Kina vodeći trgovinski partner Njemačke

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

32

Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

18

30

Tri žene pronađene mrtve: Građani strahuju od serijskog ubice

18

27

Srceparajuće: Objavljena pjesma u čast svirepo ubijene Aldine Jahić

18

20

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

18

17

Orban: Evropu treba spriječiti da zarati sa Rusijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner