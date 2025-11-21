Bitkoin u padu, investitori rasprodaju rizičnu imovinu

Vrijednost bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 8,16 odsto na 73.068,37 evra, što predstavlja sedmomjesečni minimum.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 109,11 milijardi evra, što je znatno više nego juče i ukazuje na rasprodaju rizične imovine, uključujući kriptovalute, zbog zabrinutosti oko moguće precenjenosti akcija tehnoloških kompanija, prenosi Koindesk.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 14 u kategoriji "ekstremni strah", što je neznatno poboljšanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 11 u istoj kategoriji.

Vrijednost itirijuma (ETH) pala je za 8,46 odsto na 2.391,25 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) za 8,48 odsto na 715,73 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 9,61 odsto na 110,55 evra, a avalanš (AVAX) za 8,62 odsto na 11,42 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) danas se prodaje za 1,33 evra, što je za 10,86 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute HFT, ALLO i NMR.