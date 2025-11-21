Sahranili baku, kada su došli kući dobili dobili jeziv poziv

U Ferari je sahranjena 86-godišnja žena, ali bez njenog tela, kovčeg je spušten u grob, dok je preminula i dalje ležala u hladnjači bolnice u Lagosantu.

Šokantna greška otkrivena je tek danima nakon ceremonije, kada je bolnica kontaktirala pogrebnu službu tražeći informaciju kada će telo biti preuzeto. Time je otkriven čitav niz propusta, a slučaj je odmah prijavljen tužilaštvu.

Porodica je 10. novembra 2025. prisustvovala sahrani uvjerena da je tijelo već prebačeno i spremno za ukop. Međutim, iz bolnice je kasnije stigao dopis da se tijelo i dalje nalazi u hladnjači i da nije jasno kada će biti preuzeto. Tada su isplivale prve sumnje: da li je kovčeg bio potpuno prazan ili, još gore, pripadao drugoj osobi?

Prema početnoj internoj rekonstrukciji, gradska pogrebna služba Amsef angažovala je privatnu firmu da preveze kovčeg do bolnice. On je stigao već zatvoren, a zaposleni Amsefa su, vjerujući da je sve obavljeno, kovčeg hermetički zapečatili i sproveli sahranu bez ikakve dodatne provjere. Tek poslije komunikacije sa bolnicom otkrivena je ozbiljna diskrepancija između sadržaja kovčega i stvarnog položaja tijela.

Da bi se otklonile sve dileme, naređena je ekshumacija. Potvrda je stigla brzo, kovčeg je zaista bio prazan. Amsef je odmah obavestio porodicu i detaljno objasnio šta se dogodilo, uz poštovanje njihove molbe za poverljivo postupanje. Porodica je, prirodno, ostala u šoku.

Pogrebna služba je pokrenula internu istragu i podnela zvaničnu prijavu tužilaštvu kako bi slučaj bio potpuno rasvetljen. Ukoliko se utvrdi odgovornost zaposlenih, Amsef navodi da će biti sprovedene disciplinske mere u skladu sa propisima.

Advokat porodice, Mičele Čaćja, poručio je da je cilj da se slučaj što prije riješi: „Želimo da se ova priča brzo zatvori, kako bi gospođa napokon dobila dostojanstven ukop.“

