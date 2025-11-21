Kakve nas cijene prasića očekuju do Božića?

Stiglo je vrijeme tradicionalnog novembarskog svinjokolja. Uhranjeni tovljenici čekaju kupce kojih je iz godine u godinu sve manje. Cijena po kilogramu žive vage je od 4 do 4,5 marke, dok mesare plaćaju 3,50 do 3,70 plus PDV.

Trenutnom cijenom farmeri su, kažu, na pozitivnoj nuli. Računaju na podsticaje i nadaju se povećanju cijene do kraja mjeseca do pet maraka.

"Trebalo bi da skoči cijena tovljenika ovih 150, 170 kila, momentalno se tako i traži, a šta će biti — nema svijet ni novca, sve je to mač sa dvije oštrice. Volio bih ja da skoči cijena, al’ ne može. Momentalno sad od 120 kila trebalo bi da bude 4 marke po kilogramu žive vage, plus PDV, da ima nešto zarade. Nema neke velike zarade, ali moglo bi se poklopiti na tu cijenu", ističe Nikola Matić iz Popova kod Bijeljine.

Njegov komšija Stanislav Jovanović smatra da bi nakon izuzetno toplih dana ovo zahlađenje moglo donijeti veće cijene.

"U drugim regionima je malo jača cijena, vidim kako nude. Mi ovdje smo najveći proizvođači, tako da je najveća ponuda i sad je tu i najniža cijena", pojašnjava Stanislav za portal „InfoBijeljina“.

"Niska je cijena svinjskog mesa i u okruženju, zemljama EU odakle se najviše uvozi — Španija, Njemačka — tako da se to odmah preslika i kod nas. Evo imamo situaciju da je i u Srbiji došlo do pada cijene, tamo je neka cijena 3,5 marke kao i kod nas. Imamo strah od decembra, svinjokolj će ipak nešto povući robe, ali već od decembra ćemo biti u problemu, jer imamo i ogroman uvoz", kaže Slobodan Perić iz Magnojevića.

Nekada je krajem novembra miris svježe istopljene masti i čvaraka dopirao iz svakog dvorišta, međutim sezona svinjokolja neće biti ni blizu prethodnih godina. Za svinju od 170 kilograma potrebno je izdvojiti oko 700 maraka, pa građani kalkulišu i kupuju ono što im je potrebno: svježu slaninu, pršut, but, plećku. Dodatni troškovi su i za mesara kojem za klanje svinje i tranžiranje mesa treba platiti 120 maraka, a i teško je naći slobodnog mesara. Da je u ovom mjesecu veliko interesovanje za svježe meso i svinjske polutke, potvrđuju i u mesnim industrijama. Cijene su iste kao lani, neke i malo niže.

Uzgajivač svinja iz Semberije Slobodan Perić otkriva kakvo meso jedemo.

"Trenutno cijena polutke je 6,50 po kilogramu, to su polutke od svinja iz klase, odnosno težine žive vage od 115 do 120 kilograma. Za svježu slaninu, pečenicu, svinjski but iz godine u godinu bilježimo sve veću potražnju od 5–6. novembra pa do kraja mjeseca. Jedan od najatraktivnijih proizvoda je svježa pečenica, trenutno je cijena 11,50 maraka po kilogramu", pojašnjava Darko Marković iz Mesne industrije „ZP Komerc“ iz

Vršana kod Bijeljine.

Za razliku od tovljenika, cijena prasadi je sa 4–4,5 marke po kilogramu žive vage porasla za marku. Mnogi su iskoristili nisku cijenu prasića i u proteklih mjesec dana napunili zamrzivače u strahu od poskupljenja uoči Božića i slava. Farmeri ističu da nema razloga za strah, jer cijena praseta neće biti 10, 12, 13 ni 15 maraka, što se dešavalo lani, jer je to, priznaju, nerealno.

Predviđaju da će cijena do Božića biti maksimalno 8 maraka po kilogramu žive vage ili niža. Stočni fond je, nakon pretrpljene štete od afričke kuge svinja, u Semberiji obnovljen 90 odsto, piše Info Bijeljina.