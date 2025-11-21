Logo
Spremite se: Temperatura ide 10 stepeni ispod nule

Izvor:

ATV

21.11.2025

19:50

Спремите се: Температура иде 10 степени испод нуле

Prvi talas padavina je na svom vrhuncu u ovim trenucima, objavili su meteorolozi sa BH Meteo.

Večeras poslije 21 sat padavine će u većini mjesta oslabiti i prestati, ali samo kratkotrajno, naveli su.

"Novi talas padavina slijedi od subote, 22. novembra, ujutro pa do subote naveče. Od večernjih sati subote postepeno slabljenje i prestanak padavina posvuda. U subotu snijeg u većem dijelu zemlje, osim na jugu gdje će ostati kiša", prognozirali su.

Što se tiče nedjelje, 23. novembar, dodaju da će od sredine dana doći do postepenog razvedravanja sa sjeverozapada, pa će tako uslijedi dosta hladna noć na ponedjeljak, 24. novembar.

Dodali su da će minusi biti u većini mjesta, a u višim krajevima temperatura se tokom noći lokalno može spustiti na ispod -10 stepeni.

"Za vikend hladno vrijeme, temperature tokom dana većinom oko nule, lokalno i blago u minusu. Na jugu nešto toplije, do 9 stepeni. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera", prognozirali su meteorolozi sa BHMeteo.

