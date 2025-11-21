Logo
Prekinut program BHRT-a: Šire se snimci posudica

Izvor:

Agencije

21.11.2025

18:40

Прекинут програм БХРТ-а: Шире се снимци посудица

BHRT obavijestio je javnost i gledaoce o prekidu programa BHT1 zbog prokišnjavanja zgrade.

"Poštovani gledaoci, izvinjavamo se zbog prekida programa BHT1 tokom dana. Zbog tehničkih poteškoća nismo bili u mogućnosti emitovati redovni program. Naše tehničke ekipe još uvijek intenzivno rade na otklanjanju uzroka problema", naveli su i dodali:

нермин никшић

BiH

Sarajevu bitniji izbori u Srpskoj nego rasprava o ''nelegalnim radnjama Nikšića''

"Zgrada RTV doma je u katastrofalnom stanju, usljed čega je došlo do poplave koja je izazvala kvarove. Zbog toga i dalje nismo u mogućnosti emitovati sve sadržaje koje smo snimali tokom dana".

Stoga, navode dalje, današnje izdanje BHT1 uživo neće izgledati onako kako su ga pripremali tokom cijelog dana, kao ni ostatak njihovih emisija.

nermin nikšić

Republika Srpska

Da li građani u nedjelju biraju Sarajevo ili Republiku Srpsku: Nakon Rame i Nikšić podržao opoziciju

"Osim programa BHT1, ugrožen je i program Federalne televizije, čije su prostorije takođe smještene u RTV domu. Nadamo se da će problemi biti riješeni čim prije i da ćemo funkcionisati u punom kapacitetu. Zahvaljujemo na razumijevanju", soapšteno je iz BHRT-a.

BHRT

Kiša

BHT

BHT1

