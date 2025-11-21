Amidžić: Ramo Isak "obični jutjuber", ali je potvrdio da Sarajevo hoće da bira vlast u Srpskoj

21.11.2025
09:54
Komentari:0
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak "obični jutjuber", ali da je potvrdio da političko Sarajevo pokušava da bira vlast u Republici Srpskoj.
- Opozicija u Srpskoj je prihvatila odluku /predsjednika Centralne izborne komisije BiH/ Suada Arnautovića kada je izašla sa kandidatom za predsjednika. Bošnjaci su rekli šta će se raditi u Republici Srpskoj i oni su to prihvatili, ali sada hoće i da izaberu predsjednika koji njima odgovara - rekao je Amidžić za RTRS.
