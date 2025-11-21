Logo
Amidžić: Ramo Isak "obični jutjuber", ali je potvrdio da Sarajevo hoće da bira vlast u Srpskoj

21.11.2025

09:54

Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak "obični jutjuber", ali da je potvrdio da političko Sarajevo pokušava da bira vlast u Republici Srpskoj.

- Opozicija u Srpskoj je prihvatila odluku /predsjednika Centralne izborne komisije BiH/ Suada Arnautovića kada je izašla sa kandidatom za predsjednika. Bošnjaci su rekli šta će se raditi u Republici Srpskoj i oni su to prihvatili, ali sada hoće i da izaberu predsjednika koji njima odgovara - rekao je Amidžić za RTRS.

BiH

Ramo Isak savjetuje građane Srpske: Ne podržavajte Karana, on je drugi Dodik

On je naveo da se u izbore nije umiješao samo Isak, već i drugi funkcioneri iz Federacije BiH koji su podržali kandidata SDS-a Branka Blanušu.

- Čiji si ti kandidat? SDS-a i Bošnjaka? Ovo je referendum na kojem treba da kažemo hoće li pobijediti oni koje kandiduje Sarajevo ili Republika Srpska i volja srpskog naroda. Rezultat će pokazati da mi Srbi nismo potlačeni - istakao je Amidžić.

Podsjećamo, Ramo Isak se jučerašnjom objavom na društvenoj mreži Fejsbuk umiješao u izbore u Republici Srpskoj, pozivajući građane da se okrenu onima, koji kako kaže, nude promjene.

Srđan Amidžić

Ramo Isak

