Učiteljica Natalija zvala policiju zbog đaka prvaka: To je budući silovatelj

Učiteljica Natalija Kacifi u školi u Lutrakiju prijavila je đaka prvaka za seksualno uznemiravanje, a nakon što ju je šestogodišnjak dodirnuo dok joj je pokazivao svoj crtež! Roditelji mališana ostali su u šoku kada ih je policija pozvala da ih obavijesti o prijavi učiteljice.

Skandal potresa čitav grad danima, a dok su kolege i roditelji uglavnom šokirani tvrdnjama učiteljice, Natalija priča za medije "da joj se ovakav incident prvi put dogodio u 25 godina koliko radi kao učiteljica", te je zatražila da se dijete ispita, napominjući da "roditelji moraju postavljati granice".

"Učiteljica sam 25 godina, ovo mi se prvi put dogodilo i zato sam prijavila. Ne želim da stigmatizujem dijete, već da svi pazimo", rekla je Natalija i dodala da "ovom djetetu treba se pomogne".

"Treba da se ispita ovo dijete. Nadam se da će ga pregledati i da će biti dobro, to želimo svim srcem", rekla je, između ostalog, učiteljica Natalija za medije.

I dok se zbog njene prijave diže velika bura, Natalija poziva da se "pomogne i roditeljima dječaka".

"Mi učitelji volimo svu djecu, ali dete moraju da zaštite roditelji, da postave granice. Ako sve signale ignorišemo i kažemo ‘nema veze’… Ako ne postave granice djetetu, kada odraste, razumijete šta može da se desi", rekla je Natalija i dodala da danas mnogo djece pati.

"Roditelji ih ponekad nesvesno ostave pred televizorom, internetom, u bioskopu i gledaju neprikladne sadržaje", istakla je.

"Ja sam to učinila radi zaštite"

Natalija činjenicu da nije prvo kontaktirala roditelje pravdala riječima da je "očekivala da će škola reagovati na incident". Tvrdila je da je nakon što je podnijela prijavu policiji "došla majka, koja je, kada je shvatila o čemu se radi, govorila loše deset minuta".

"Kada roditelji ne mogu da nam vjeruju i da sami zaštite svoju decu… Mi moramo da zaštitimo dijete i naš posao. Ja sam to učinila radi zaštite, za sebe, za ostalu djecu, da se ne ponovi", rekla je. Dodala je da roditelji ponekad ne shvataju da deca ne djeluju na zdrav način.

Na pitanje zašto je otišla u policiju, rekla je da je očekivala "da će škola riješiti problem, što nije učinila".

"Važno je da se djeca, učitelji, nastavnici, direktori pomognu. Smatrala sam da je događaj vrlo ozbiljan, a otišla sam pošto sam primjetila da škola nije posvetila posebnu pažnju… Kada sam školi prijavila, nisu mi ništa rekli“, rekla je Natalija optužujući rukovodstvo škole da "incidentu nisu posvetili pažnju".

"Htjela sam da se pazi na ovo dete, prvenstveno roditelji. Roditelji sami da paze na svoju djecu, oni kontrolišu djecu. Roditelji tokom dana vide šta njihova djeca rade. Htela sam da problem reši školska uprava, ne ja“, rekla je Natalija.

Ona je rekla da roditelji moraju da paze na svoju djecu da se ovakvi incidenti ne događaju.

"Roditelji nas prijavljuju, a mi nemamo pravo? Nikada učitelj nije išao da prijavi dijete koje ima problem. Dete je malo, zato sam podnijela prijavu. Ako ga ostavimo i ne reagujemo, može da nastavi i da dođe do 12, 15, 18 godina i ko zna šta može da se desi. Zašto ne bismo spriječili zlo od početka?", rekla je učiteljica Natalija.

Izvor upoznat sa slučajem rekao je ranije za medije da je Natalija kolegama prijavila da ju je dječak iz odeljenja prvog razreda dodirnuo po grudima.

"Odmah su svi učitelji ostali zapanjeni, nisu vjerovali šta čuju. Kolege su pokušale da je smire i objasne da se nešto drugo dešava, da to nije moguće zbog male starosti djeteta“, rekao je izvor.

Ipak, prema svjedočenju, "učiteljica je insistirala na svojoj optužbi i tvrdila ‘ne, ovo ne prihvatam, ovo je seksualno uznemiravanje mene’". Prema svjedoku, učiteljica je takođe tvrdila da je dijete "budući silovatelj".

Stanovnici Lutrakija pričaju da su "čuli da je učiteljica malo ekscentrična, religiozna..."

Prema istim izvorima, njeno ponašanje se smatra prilično strogo i često nesrazmjerno za malu djecu.

Drugi stanovnici rekli su da nikada nisu čuli ništa ozbiljno o učiteljici ranije, ali smatraju njenu reakciju pretjeranom.

(Telegraf.rs)