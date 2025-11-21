Sve snimljeno: Srušio se borbeni avion, ima mrtvih

Indijski laki borbeni avion Tejas, danas, 21. novembra, pao je tokom letačkog nastupa na aeromitingu u Dubaiju, a pilot je tom prilikom izgubio život, saopštile su Indijske vazduhoplovne snage (IAF).

Prema riječima očevidaca, letjelica je izvodila manevar na maloj visini oko 14:15 po lokalnom vremenu kada je izgubila kontrolu, udarila o tlo i potom planula.

IAF je potvrdio da je formirana posebna komisija koja će istražiti sve okolnosti i utvrditi uzrok udesa.

Tejas, koji koristi motore Dženeral Elektrika, predstavlja važan dio indijskog programa modernizacije vazdušnih snaga, čija se flota još u velikoj mjeri oslanja na ruske i sovjetske modele borbenih aviona.

Ovo je drugi poznati udes tog tipa, prethodni se desio prošle godine tokom vojne vježbe u Indiji.

Vlasti Dubaija objavile su fotografiju požarišta na društvenim mrežama, uz poruku da su vatrogasne i spasilačke službe brzo reagovale i osigurale mjesto nesreće.

Incident se dogodio na završnom danu najveće avio-manifestacije na Bliskom istoku, koja je otvorena početkom sedmice.