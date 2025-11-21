Sve snimljeno: Srušio se borbeni avion, ima mrtvih

Izvor:
Indijski laki borbeni avion Tejas, danas, 21. novembra, pao je tokom letačkog nastupa na aeromitingu u Dubaiju, a pilot je tom prilikom izgubio život, saopštile su Indijske vazduhoplovne snage (IAF).
Prema riječima očevidaca, letjelica je izvodila manevar na maloj visini oko 14:15 po lokalnom vremenu kada je izgubila kontrolu, udarila o tlo i potom planula.
IAF je potvrdio da je formirana posebna komisija koja će istražiti sve okolnosti i utvrditi uzrok udesa.
Tejas, koji koristi motore Dženeral Elektrika, predstavlja važan dio indijskog programa modernizacije vazdušnih snaga, čija se flota još u velikoj mjeri oslanja na ruske i sovjetske modele borbenih aviona.
Ovo je drugi poznati udes tog tipa, prethodni se desio prošle godine tokom vojne vježbe u Indiji.
Vlasti Dubaija objavile su fotografiju požarišta na društvenim mrežama, uz poruku da su vatrogasne i spasilačke službe brzo reagovale i osigurale mjesto nesreće.
Incident se dogodio na završnom danu najveće avio-manifestacije na Bliskom istoku, koja je otvorena početkom sedmice.
🚨 Tejas has crashed at the Dubai Airshow, another blow to a jet already marred by corruption allegations, cost overruns, and performance doubts.— Ahmad Hassan Al-Arbi (@AhmadHassanArbi) November 21, 2025
It’ll be interesting to see how the Indian Air Force handles it now…
Global stage… global embarrassment. pic.twitter.com/c25jNyQHsv
