Treba spriječiti da Evropa uđe u sukob protiv Rusije, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban za Radio Košut.

„Trenutno je neophodno ne samo pronaći rešenje za rusko-ukrajinski sukob, već i spriječiti Evropu da pođe putem rata“, ocijenio je on, komentarišući poziv Ursule fon der Lajen, predsednika Evropske komisije da se Ukrajini finansijski pomogne.

Orban smatra da evropski lideri svojim postupcima grade ratnu ekonomiju.

„Rojters“ je ranije objavio da je Fon Der Lajen poslala pismo liderima EU u kojem je izložila opcije finansiranja za Ukrajinu, pozivajući ih da donesu hitnu odluku.

U dokumentu su izložene tri moguće opcije finansiranja koje je predložio šef EK: pomoć koja se pruža u obliku grantova od država članica, zajam finansiran zaduživanjem EU na finansijskim tržištima ili zajam obezbeđen na račun zamrznute ruske imovine.

EK traži saglasnost država članica EU za korišćenje ruske suverene imovine za Kijev. Trenutno se sporazum odnosi na sumu od približno 140 milijardi evra u obliku takozvanog posebnog zajma za reparacije, koji bi Ukrajina uslovno bila obavezna da vrati nakon završetka sukoba i u slučaju „da Moskva isplati odštetu za materijalnu štetu“. Belgija još nije pristala na ovu upotrebu ruskih suverenih sredstava.

Moskva je više puta nazvala zamrzavanje imovine krađom, dok je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova nazvala ideje o plaćanju reparacija nerealnim, piše Sputnjik.