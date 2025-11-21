Logo
Iznenada preminuo mladi glumac

Izvor:

B92

21.11.2025

18:05

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Glumac Spenser Lofranko, koji je igrao sina Džona Travolte u mafijaškom filmu "Gotti", preminuo je u utorak, 18.novembra, u 33.godini, prenose strani mediji.

Njegov brat Santino je objavio vijest i emotivno se oprostio od njega na društvenim mrežama.

"Legendi @roccowinning. Moj brate. Živio si život o kome samo neki mogu da sanjaju. Mijenjao si živote ljudi, a sada si sa Bogom. Uvijek ću te voljeti i nedostajaćeš mi, Medvjediću. Počivaj u miru. 18. oktobar 1992. - 18. novembar 2025", napisao je brat, a prenio Miror.

zubi stomatolog pixabay

Svijet

Jedna djevojčica umrla, druga u bolnici poslije posjete zubaru

Uzrok smrti još uvijek nije objavljen, a zvaničnici u Britanskoj Kolumbiji istražuju tragediju.

Spenser je bio najpoznatiji po glavnoj ulozi Džejmsa Bernsa u drami "Jamesy Boy" iz 2014. godine. Glumio je tinejdžera koji je bio zatvoren zbog prodaje oružja i posjedovanja droge. Nakon toga, uslijedile su uloge u još dvije kriminalističke drame, "Unbroken" sa Anđelinom Džoli, i "Dixieland", koje su objavljene 2014. i 2015. godine.

Nakon toga pojavio se pored Moli Ringvold i Kristijana Slejtera u biografskom filmu "King Cobra" iz 2016. godine, koji se fokusirao na ranu karijeru gej zvijezde filmova za odrasle Šona Pola Lokharta, a zatim je glumio sina Džona Travolte u filmu "Gotti" iz 2018. godine.

Od tada, zvijezda je odlučila da ostane uglavnom van javnosti i, iako nikada nije zvanično objavio povlačenje iz glume, nikada se nije pojavio u drugoj ulozi.

Godine 2013., osuđen je za prekršaj bjekstva sa mjesta nesreće nakon što je svojim terencem naletio na biciklistkinju Kamil Banham i dobio je 50 dana društveno korisnog rada, prenosi b92.

