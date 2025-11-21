Logo
Jedna djevojčica umrla, druga u bolnici poslije posjete zubaru

Agencije

21.11.2025

Jedna šestogodišnja djevojčica je preminula nakon intervencije u privatnoj zubarskoj klinici u španskom gradu Valensiji, dok je druga, stara četiri godine, hospitalizovana nakon boravka na istoj klinici, prenose danas lokalni mediji.

Kako su naveli izvori u Ministarstvu zdravlja, prva djevojčica je juče popodne primljena na urgentno odjeljenje Bolnice de la Ribera sa kardiorespiratornim zastojem, nakon što je prethodno bila podvrgnuta intervenciji na privatnoj zubnoj klinici, prenijela je agencija Efe.

Prema istim izvorima, ljekarsko osoblje je bezuspješno pokušalo reanimaciju.

Nešto ranije, u istu bolnicu je primljena i četvorogodišnja djevojčica koja je takođe bila na toj privatnoj klinici, a kod nje su registrovani groznica, povraćanje i pospanost.

Nakon stabilizacije i opservacije, ljekari su odlučili da ona bude prebačena na pedijatrijsko urgentno odeljenje Univerzitetske kliničke bolnice u Valensiji, gdje se i dalje nalazi, navodi Efe.

Inspekcija Ministarstva zdravlja otvorila je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog slučaja i naložila suspenziju aktivnosti zubne klinike.

