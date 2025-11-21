Logo
Large banner

Petković: Nećemo dozvoliti da potezi iz FBiH određuju naše odluke

Izvor:

SRNA

21.11.2025

17:29

Komentari:

0
Петковић: Нећемо дозволити да потези из ФБиХ одређују наше одлуке
Foto: ATV

Potezi i pozivi iz FBiH neće određivati odluke u Republici Srpskoj, izjavio je poslanik Ujedinjene Srpske u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milan Petković.

On je naveo da su stavovi SDP-a BiH i federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka o podršci kandidatu SDS-a Branku Blanuši na predstojećim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj njihov politički izbor i odraz odnosa u FBiH, te istakao da to nema nikakvog uticaja na rad institucija Republike Srpske.

Вијадукт Путниково брдо

Ekonomija

Veliki napredak: Pogledajte najzahtjevniju dionicu Koridora 5C kroz Srpsku

"Republika Srpska ostaje dosljedna, jedinstvena i fokusirana na interese svojih građana i neće se obazirati na izjave onih koji žele ukidanje Srpske", istakao je Petković.

On je rekao da Republika Srpska vodi svoju politiku, u okviru svojih nadležnosti.

"Nećemo dozvoliti da potezi iz FBiH određuju naše odluke ili destabilizuju naš politički prostor", poručio je Petković.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

Milan Petković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Каран: Република Српска бира слободу

Republika Srpska

Karan: Republika Srpska bira slobodu

1 h

3
Брод са више од 3.000 крава мистериозно нестао са радара

Svijet

Brod sa više od 3.000 krava misteriozno nestao sa radara

1 h

0
Вијадукт Путниково брдо

Ekonomija

Veliki napredak: Pogledajte najzahtjevniju dionicu Koridora 5C kroz Srpsku

1 h

0
"Пантери" подржали Карана: Неће нам ФБиХ бирати предсједника

Republika Srpska

"Panteri" podržali Karana: Neće nam FBiH birati predsjednika

1 h

2

Više iz rubrike

Каран: Република Српска бира слободу

Republika Srpska

Karan: Republika Srpska bira slobodu

1 h

3
"Пантери" подржали Карана: Неће нам ФБиХ бирати предсједника

Republika Srpska

"Panteri" podržali Karana: Neće nam FBiH birati predsjednika

1 h

2
Мазалица: У недјељу се не бира између два кандидата, него се шаље порука Шмиту

Republika Srpska

Mazalica: U nedjelju se ne bira između dva kandidata, nego se šalje poruka Šmitu

1 h

0
Мирослав Вујичић

Republika Srpska

Vujičić: SDP-u i Rami Isaku potrebni podobni Srbi, za srpski narod izbor je jasan

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

32

Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

18

30

Tri žene pronađene mrtve: Građani strahuju od serijskog ubice

18

27

Srceparajuće: Objavljena pjesma u čast svirepo ubijene Aldine Jahić

18

20

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

18

17

Orban: Evropu treba spriječiti da zarati sa Rusijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner