Petković: Nećemo dozvoliti da potezi iz FBiH određuju naše odluke

Potezi i pozivi iz FBiH neće određivati odluke u Republici Srpskoj, izjavio je poslanik Ujedinjene Srpske u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milan Petković.
On je naveo da su stavovi SDP-a BiH i federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka o podršci kandidatu SDS-a Branku Blanuši na predstojećim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj njihov politički izbor i odraz odnosa u FBiH, te istakao da to nema nikakvog uticaja na rad institucija Republike Srpske.
"Republika Srpska ostaje dosljedna, jedinstvena i fokusirana na interese svojih građana i neće se obazirati na izjave onih koji žele ukidanje Srpske", istakao je Petković.
On je rekao da Republika Srpska vodi svoju politiku, u okviru svojih nadležnosti.
"Nećemo dozvoliti da potezi iz FBiH određuju naše odluke ili destabilizuju naš politički prostor", poručio je Petković.
