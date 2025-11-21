Petković: Nećemo dozvoliti da potezi iz FBiH određuju naše odluke

Potezi i pozivi iz FBiH neće određivati odluke u Republici Srpskoj, izjavio je poslanik Ujedinjene Srpske u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milan Petković.

On je naveo da su stavovi SDP-a BiH i federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka o podršci kandidatu SDS-a Branku Blanuši na predstojećim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj njihov politički izbor i odraz odnosa u FBiH, te istakao da to nema nikakvog uticaja na rad institucija Republike Srpske.

Ekonomija Veliki napredak: Pogledajte najzahtjevniju dionicu Koridora 5C kroz Srpsku

"Republika Srpska ostaje dosljedna, jedinstvena i fokusirana na interese svojih građana i neće se obazirati na izjave onih koji žele ukidanje Srpske", istakao je Petković.

On je rekao da Republika Srpska vodi svoju politiku, u okviru svojih nadležnosti.

"Nećemo dozvoliti da potezi iz FBiH određuju naše odluke ili destabilizuju naš politički prostor", poručio je Petković.