Veliki napredak: Pogledajte najzahtjevniju dionicu Koridora 5C kroz Srpsku

Radovi na drugoj dionici Koridora 5C kroz Republiku Srpsku – poznatoj kao “Dobojska obilaznica” – intenzivno napreduju i iz dana u dan sve više poprimaju svoje konačne obrise.

Kako navode iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske, neimari bez predaha rade na terenu, nastojeći da građanima Doboja i cijele regije što prije isporuče najmoderniju saobraćajnicu prvog ranga.

"Ne stajemo ni trenutka. Ulažemo maksimalne napore da ovo bude jedna od najkvalitetnijih dionica, koja će olakšati putovanje, poslove i transport roba i usluga", saopštili su uz novi video snimak s gradilišta.

Kompleksna dionica ispunjena objektima: Čak 45% trase čine tuneli i mostovi

Ova dionica počinje na sjeveru, od mosta Kostajnica, a završava se južno od tunela Putnikovo brdo 2. Na sjevernoj strani je već spojena na postojeću dionicu petlja Rudanka – petlja Tovira, dok se na jugu nastavlja na dionicu Medakovo – Putnikovo brdo, koja se primarno gradi na teritoriji FBiH na teritoriji Tešnja.

Sama složenost trase ogleda se u podatku da se otprilike 45% ukupne dužine od 5,6 kilometara nalazi u objektima, uključujući:

Tunel Putnikovo brdo 1 (oko 700 metara)

Tunel Putnikovo brdo 2 (oko 1.200 metara)

Most Kostajnica, dužine 328 metara

Vijadukt

Nadvožnjak

Brojne potporne konstrukcije

Iz Autoputeva Republike Srpske ranije je istaknuto da je geologija terena predstavljala veliki izazov, posebno na tunelu Putnikovo brdo 1, gdje su angažovani i međunarodni eksperti kako bi se prevazišli problemi u iskopima.

Najzahtjevnija dionica Koridora 5C kroz Republiku Srpsku

Zbog velikog broja objekata, tunela, mostova i složenih geoloških uslova, ova dionica se smatra najzahtjevnijom na cijelom Koridoru 5C kroz Republiku Srpsku.

Uprkos tome, radovi napreduju stabilno, a vizuelni napredak na terenu već je vidljiv.

Izvršenje radova na “Dobojskoj obilaznici” važno je ne samo za lokalnu zajednicu, već i za cijelu BiH, jer će omogućiti brži, sigurniji i direktniji saobraćaj između Srpske i drugog entiteta i najvažnijih transportnih pravaca prema Evropskoj uniji, piše "Biznis info".