Veliki napredak: Pogledajte najzahtjevniju dionicu Koridora 5C kroz Srpsku

Izvor:

ATV

21.11.2025

17:13

Вијадукт Путниково брдо
Foto: Screenshot

Radovi na drugoj dionici Koridora 5C kroz Republiku Srpsku – poznatoj kao “Dobojska obilaznica” – intenzivno napreduju i iz dana u dan sve više poprimaju svoje konačne obrise.

Kako navode iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske, neimari bez predaha rade na terenu, nastojeći da građanima Doboja i cijele regije što prije isporuče najmoderniju saobraćajnicu prvog ranga.

нермин никшић

BiH

Sarajevu bitniji izbori u Srpskoj nego rasprava o ''nelegalnim radnjama Nikšića''

"Ne stajemo ni trenutka. Ulažemo maksimalne napore da ovo bude jedna od najkvalitetnijih dionica, koja će olakšati putovanje, poslove i transport roba i usluga", saopštili su uz novi video snimak s gradilišta.

Kompleksna dionica ispunjena objektima: Čak 45% trase čine tuneli i mostovi

Ova dionica počinje na sjeveru, od mosta Kostajnica, a završava se južno od tunela Putnikovo brdo 2. Na sjevernoj strani je već spojena na postojeću dionicu petlja Rudanka – petlja Tovira, dok se na jugu nastavlja na dionicu Medakovo – Putnikovo brdo, koja se primarno gradi na teritoriji FBiH na teritoriji Tešnja.

Sama složenost trase ogleda se u podatku da se otprilike 45% ukupne dužine od 5,6 kilometara nalazi u objektima, uključujući:

  • Tunel Putnikovo brdo 1 (oko 700 metara)
  • Tunel Putnikovo brdo 2 (oko 1.200 metara)
  • Most Kostajnica, dužine 328 metara
  • Vijadukt
  • Nadvožnjak
  • Brojne potporne konstrukcije

Iz Autoputeva Republike Srpske ranije je istaknuto da je geologija terena predstavljala veliki izazov, posebno na tunelu Putnikovo brdo 1, gdje su angažovani i međunarodni eksperti kako bi se prevazišli problemi u iskopima.

Najzahtjevnija dionica Koridora 5C kroz Republiku Srpsku

Zbog velikog broja objekata, tunela, mostova i složenih geoloških uslova, ova dionica se smatra najzahtjevnijom na cijelom Koridoru 5C kroz Republiku Srpsku.

Uprkos tome, radovi napreduju stabilno, a vizuelni napredak na terenu već je vidljiv.

Izvršenje radova na “Dobojskoj obilaznici” važno je ne samo za lokalnu zajednicu, već i za cijelu BiH, jer će omogućiti brži, sigurniji i direktniji saobraćaj između Srpske i drugog entiteta i najvažnijih transportnih pravaca prema Evropskoj uniji, piše "Biznis info".

Koridor 5C

Doboj

obilaznica

Autoputevi RS

autoputevi Srpske

autoputevi

