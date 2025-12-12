Logo
Sijarto: Svi u Briselu postrojeni protiv mirovnih napora Trampa

12.12.2025

09:20

Сијарто: Сви у Бриселу постројени против мировних напора Трампа
Foto: ATV

Mađarska vlada pozvala je generalnog sekretara Marka Rutea da "prestane da podstiče ratne tenzije", saopštio je danas ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je u objavi na Fejsbuku naveo da su najnovije izjave Rutea "jasan znak da su se svi u Briselu postrojili protiv mirovnih napora američkog predsjednika Donalda Trampa" , prenosi MTI.

"Ako je neko još sumnjao u to da li su svi u Briselu zaista poludjeli, konačno se mogao uvjeriti nakon govora generalnog sekretara NATO-a u Berlinu juče - naveo je mađarski ministar u svojoj objavi.

On je saopštio da je Rute izgovorio "neke oštre stvari", poput, kako je naveo "mi smo naredne mete Rusa, koji bi mogli biti spremni da napadnu NATO za pet godina", i da je "bezbjednost Ukrajine naša bezbjednost".

"Generalni sekretar NATO-a nikada ranije nije koristio tako jake riječi, ali ovo je jasan znak da su se svi u Briselu postrojili protiv mirovnih napora američkog predsjednika Donalda Trampa", rekao je Sijarto.

Mađarski ministar je dodao da je "ovom izjavom, generalni sekretar NATO-a je praktično zabio nož u leđa mirovnim pregovorima".

Sijarto je rekao da je Mađarska, kao članica Sjevernoatlantskog saveza, odbacila izjave generalnog sekretara.

"Bezbjednost evropskih zemalja ne garantuje Ukrajina, već sam NATO. A Ukrajina se bori za sebe, a ne za nas", zaključio je Sijarto

