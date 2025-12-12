Logo
Large banner

Lidl završio još jedan objekat u BiH

Izvor:

Agencije

12.12.2025

09:13

Komentari:

0
Лидл завршио још један објекат у БиХ

Njemački trgovački lanac Lidl nastavlja svoju ambicioznu ekspanziju u Bosni i Hercegovini.

Kompanija je već završila izgradnju nekoliko prodajnih objekata širom BiH, a jedan je izgrađen i na području Tuzlanskog kantona, tačnije u Gračanici. 

мобилни радар-муп кс-10122025

Društvo

Hvataju na više od kilometar: Novi radari na putevima BiH

Objekat je smješten uz magistralni put Tuzla - Doboj, na ulazu u Gračanicu, što omogućava pristupačniji prilaz za one koji toliko ne poznaju ovo područje.

Naime, Gračanica je posljednjih godina grad koji bilježi ubrzan razvoj, što je i jedan od razloga zbog kojih Lidl upravo u ovom gradu širi svoju mrežu. 

Kao izvođač radova potpisuje se gračanička firma "Roading". Projektant je "SART" iz Sarajeva, dok je nadzorni organ banovićki AIK-Inžinjering. Građevinsku dozvolu je izdala Gradska uprava Gračanice.

Prema nezvaničnim informacijama, otvaranje objekta je planirano početkom 2026. godine.

Нездрав ваздух, Бањалука

Društvo

U sedam gradova BiH vazduh nezdrav

Lidl, koji je prepoznat po kvalitetnim proizvodima, povoljnim cijenama i modernom konceptu kupovine, ubrzano radi na uspostavljanju snažnog prisustva širom Bosne i Hercegovine.

Otvaranjem objekta u Gračanici, domaćim potrošačima biće ponudena još šira ponuda proizvoda i usluga, uz otvaranje novih radnih mjesta i dodatnu dinamiku na lokalnom tržištu trgovine.

Lidl je međunarodni diskaunt lanac supermarketa iz Njemačke, član Švarc Grupe, koja posluje u više od 30 zemalja i ima preko 12.000 prodajnih objekata širom svijeta. 

Lidl je zvanično započeo poslovanje u Bosni i Hercegovini kroz društvo Lidl BH d.o.o., koje je počelo sa radom 2021. godine.

илу-граница-08122025

Društvo

Na prelazima kratkotrajna zadržavanja

Prema planovima kompanije, prve Lidl prodavnice u Bosni i Hercegovini trebale bi biti otvorene 2026. godine. Već sada je vrlo jasno da se njemački lanac ne planira zaustaviti sa objektima u najvećim centrima, već da planira stvoriti mrežu objekata u cijeloj državi.

Podijeli:

Tagovi:

LIDL

market

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хрвати би могли да изгубе 154 милиона евра, једну ствар морају да ураде

Ekonomija

Hrvati bi mogli da izgube 154 miliona evra, jednu stvar moraju da urade

3 h

0
Ових шест датума рођења доносе финансијски успјех

Zanimljivosti

Ovih šest datuma rođenja donose finansijski uspjeh

3 h

0
Додик: Имовина Српске гарант стабилности и постојања

Republika Srpska

Dodik: Imovina Srpske garant stabilnosti i postojanja

3 h

3
Који витамини и минерали најбоље д‌јелују заједно

Zdravlje

Koji vitamini i minerali najbolje d‌jeluju zajedno

3 h

0

Više iz rubrike

Хрвати би могли да изгубе 154 милиона евра, једну ствар морају да ураде

Ekonomija

Hrvati bi mogli da izgube 154 miliona evra, jednu stvar moraju da urade

3 h

0
Ко се налази на врху глобалне пирамиде богатства од 470 билиона долара?

Ekonomija

Ko se nalazi na vrhu globalne piramide bogatstva od 470 biliona dolara?

15 h

0
Једна од највећих инвестиција у БиХ: Гради се фабрика на чак 20.000 m²

Ekonomija

Jedna od najvećih investicija u BiH: Gradi se fabrika na čak 20.000 m²

17 h

0
Хоће ли минималац бити од 1.200 до 1.600 КМ: Огласиле се власти

Ekonomija

Hoće li minimalac biti od 1.200 do 1.600 KM: Oglasile se vlasti

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner