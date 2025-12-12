Lidl završio još jedan objekat u BiH

Kompanija je već završila izgradnju nekoliko prodajnih objekata širom BiH, a jedan je izgrađen i na području Tuzlanskog kantona, tačnije u Gračanici.

Društvo Hvataju na više od kilometar: Novi radari na putevima BiH

Objekat je smješten uz magistralni put Tuzla - Doboj, na ulazu u Gračanicu, što omogućava pristupačniji prilaz za one koji toliko ne poznaju ovo područje.

Naime, Gračanica je posljednjih godina grad koji bilježi ubrzan razvoj, što je i jedan od razloga zbog kojih Lidl upravo u ovom gradu širi svoju mrežu.

Kao izvođač radova potpisuje se gračanička firma "Roading". Projektant je "SART" iz Sarajeva, dok je nadzorni organ banovićki AIK-Inžinjering. Građevinsku dozvolu je izdala Gradska uprava Gračanice.

Prema nezvaničnim informacijama, otvaranje objekta je planirano početkom 2026. godine.

Društvo U sedam gradova BiH vazduh nezdrav

Lidl, koji je prepoznat po kvalitetnim proizvodima, povoljnim cijenama i modernom konceptu kupovine, ubrzano radi na uspostavljanju snažnog prisustva širom Bosne i Hercegovine.

Otvaranjem objekta u Gračanici, domaćim potrošačima biće ponudena još šira ponuda proizvoda i usluga, uz otvaranje novih radnih mjesta i dodatnu dinamiku na lokalnom tržištu trgovine.

Lidl je međunarodni diskaunt lanac supermarketa iz Njemačke, član Švarc Grupe, koja posluje u više od 30 zemalja i ima preko 12.000 prodajnih objekata širom svijeta.

Lidl je zvanično započeo poslovanje u Bosni i Hercegovini kroz društvo Lidl BH d.o.o., koje je počelo sa radom 2021. godine.

Društvo Na prelazima kratkotrajna zadržavanja

Prema planovima kompanije, prve Lidl prodavnice u Bosni i Hercegovini trebale bi biti otvorene 2026. godine. Već sada je vrlo jasno da se njemački lanac ne planira zaustaviti sa objektima u najvećim centrima, već da planira stvoriti mrežu objekata u cijeloj državi.