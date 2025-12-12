Dodik: Imovina Srpske garant stabilnosti i postojanja

Važno je što se sve više glasova jasno čuje o potrebi zaštite imovine Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

- To pitanje nije predmet trgovine, kompromisa niti pregovora - imovina je temelj našeg ustavnog položaja i našeg prava na samoupravu. Zato pozdravljam i podržavam stav grupe nezavisnih intelektualaca, predvođenih Petrom Kunićem da Republika Srpska ne smije da da svoju imovinu - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik navodi da u cijeloj Evropi i svijetu imovina je osnovni atribut svake zajednice s autonomijom: Katalonija, Južni Tirol, Flandrija, Škotska, njemačke i američke savezne države - sve imaju jasno definisanu, svoju imovinu i svoje nadležnosti.

- To je standard, ne izuzetak. Republika Srpska ne traži ništa drugačije od onoga što svuda postoji: da upravlja svojom zemljom, šumama, rijekama, putevima i prostorom koji joj pripada po Ustavu. To nije politička tema, nego elementarno pravo - kaže Dodik.

Istakao je da imovina Republike Srpske nije predmet rasprave.

- Ona je garant naše stabilnosti i postojanja. I tako će ostati - napisao je Dodik.