Logo
Large banner

Danas je najmoćniji dan u godini: Uradite ovo i privući ćete neviđenu sreću

Izvor:

Stil Kurir

12.12.2025

08:23

Komentari:

0
Радост срећа дјевојка море
Foto: Jill Wellington/Pexels

Prema numerologiji, datum 12. 12. poznat je kao „datum ogledala“ i nosi snažnu simboliku. Numerolozi smatraju da je to najmoćniji dan u godini.

Mnogi smatraju da naši anđeli čuvari kroz ovakve brojeve šalju poruke koje nam mogu ukazati na greške, propuštene prilike, ali i na potencijalne promjene koje treba da prigrlimo.

породица-дјеца-29082025

Savjeti

Pravilo od 10 sekundi može biti spas za roditelje male d‌jece

Umjesto da zanemarimo ove signale, ovo je trenutak da zastanemo i razmislimo o njihovom značenju za naš život.

Zašto je 12. 12. najmoćniji dan?

Numerolozi i astrolozi ističu da ovaj datum ima izuzetno moćnu energiju. Kao posljednji „datum ogledala“ u 2024. godini, idealno je vrijeme da preispitate svoj dosadašnji put, započnete nove projekte ili se usudite da ostvarite ono o čemu dugo sanjate.

Broj 12 kroz istoriju ima značajnu ulogu u mnogim kulturama, povezujući se s različitim simbolima – od numeroloških i matematičkih, do arhetipskih i duhovnih. Naša godina je podijeljena na 12 mjeseci, dan na dva ciklusa od po 12 sati, a čak i zapadni i kineski horoskop imaju po 12 znakova. Taj broj je svuda oko nas, podsjećajući nas na njegovu univerzalnu važnost.

641d57dc9db9d vesna zmijanac

Scena

Operisana Vesna Zmijanac

Numerološko značenje broja 12

Analiza broja 12 otkriva slojevitu simboliku. Prva cifra, broj 1, simbolizuje nezavisnost, inicijativu i nove početke, dok broj 2 donosi energiju strpljenja i empatije. Kada se saberu (1+2), rezultat je broj 3, koji se u numerologiji povezuje sa kreativnošću, emocijama i međuljudskim odnosima.

Kada pogledamo cijeli datum, 12. 12, sabiranjem dobijamo broj 6 (1+2+1+2=6). Ovaj broj se povezuje sa idealizmom i harmoničnim promjenama. Zato je ovaj datum savršen trenutak za završetak jednog ciklusa i otvaranje vrata novim mogućnostima.

Виктор Орбан

Svijet

Orban upozorava na posljedice odluke da se trajno zamrznu ruska sredstva

Kako iskoristiti ovaj dan?

Numerolozi preporučuju da 12. 12. provedete s pozitivnim mislima, fokusirajući se na oblasti života koje želite da unaprijedite. Usmjerite svoju energiju ka ciljevima koji su vam važni i ne bojte se da krenete iz početka. Danas je idealna prilika da započnete novu fazu svog života s optimizmom i vjerom u bolje sutra.

Podijeli:

Tagovi:

numerologija

datum

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жена чувала паркинг мужу, али је паметни аутомобил "надмудрио"

Svijet

Žena čuvala parking mužu, ali je pametni automobil "nadmudrio"

3 h

0
Огласила се Москва: Финска и Молдавија сустижу вође русофобије

Svijet

Oglasila se Moskva: Finska i Moldavija sustižu vođe rusofobije

4 h

0
Ковачевић: "Случај Крњић" илустрација како бисмо живјели без Српске, чекајући милост Сарајева

Republika Srpska

Kovačević: "Slučaj Krnjić" ilustracija kako bismo živjeli bez Srpske, čekajući milost Sarajeva

4 h

1
Трамп оптужио Зеленског: Одбио је да подржи план САД

Svijet

Tramp optužio Zelenskog: Odbio je da podrži plan SAD

4 h

0

Više iz rubrike

Дневни хороскоп за 12. децембар: Многи знакови прижељкују ово

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 12. decembar: Mnogi znakovi priželjkuju ovo

5 h

0
Ово је најчудније село на свијету: Нико не пуши и не пије, православци су, али се не крсте

Zanimljivosti

Ovo je najčudnije selo na svijetu: Niko ne puši i ne pije, pravoslavci su, ali se ne krste

16 h

0
Куцање у дрво

Zanimljivosti

Ritual koji je preživio generacije: Zašto kucamo u drvo i to tri puta

17 h

0
Четири знака која се увијек заљубљују у људе које не могу имати

Zanimljivosti

Četiri znaka koja se uvijek zaljubljuju u ljude koje ne mogu imati

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner