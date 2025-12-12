Logo
Правило од 10 секунди може бити спас за родитеље мале д‌јеце

12.12.2025

08:19

Породица дјеца шетња
Фото: Vidal Balielo Jr./Pexels

Једна мама тврди да је правило од 10 секунди много олакшало њену свакодневицу с малим дјететом.

Родитељи знају да малишани, посебно они између прве и треће године могу да буду веома изазовни. То су мали људи с великим емоцијама: желе да буду независни, али им и даље треба доста помоћи, разумијевања и стрпљења. У том узрасту д‌јеца убрзано расту и развијају се физички, али и ментално. Почињу боље да разумију околину, питања, захтјеве… Али, то не значи да могу реаговати једнако брзо као старији. Заправо, често им је само потребно мало више времена.

Шта је правило 10 секунди?

Мама Тејлор, која своје родитељске трикове дијели на друштвеним мрежама, испричала је како су она и супруг почели да примјењују једно врло једноставно правило које је значајно смањило фрустрацију у свакодневним ситуацијама с њиховом кћеркицом. Ради се о такозваном правилу 10 секунди – када д‌јетету поставе питање или му кажу да нешто уради, намјерно сачекају десетак секунди прије него што то понове или понуде помоћ.

На први поглед д‌јелује банално, али разлог је врло смислен: малој д‌јеци једноставно треба више времена да обраде шта сте их питали, промисле и покушају да одговоре или реагују.

"Одрасли су навикли на брзе реакције. Кажеш нешто и очекујеш акцију одмах. С малом д‌јецом то не иде тако. Њима је стварно потребно више времена да схвате шта тачно тражите од њих", објаснила је Тејлор.

Ово правило помогло им је да не понављају исту реченицу пет пута заредом, што често доводи до тога да родитељ осјећа да га дијете игнорише, а оно, с друге стране, почиње да се осјећа као да стално нешто ради погрешно.

"Правило 10 секунди помогло нам је да вјежбамо стрпљење, али и да нашој кћерки дамо простора да научи да слуша и обради оно што јој говоримо", рекла је Тејлор.

Многи родитељи који су вид‌јели објаву ове маме препознали су се у ситуацијама које описује. Неки су се и нашалили: “Мислим да би требало ово да почнем да примјењујем и на свог мужа. Њему исто треба дуже да обради информацију…”

„Дијелим ово с баком и деком ако још једном прекину моју кћерку док покушава да одговори…” А један је коментар можда најтачније описао ствар: “Замислите да учите страни језик тек двије године, а неко вам постави питање и одмах очекује одговор. И д‌јеци треба времена!”

Закључак? Некад је довољно само сачекати. Ако се малишан “прави да вас не чује” или морате да му поновите пет пута исту ствар, можда му је само потребно неколико секунди више.

Правило 10 секунди није чаробна формула, али и те како може смањити тензије и учи д‌јецу (а и нас!) стрпљењу и пажњи, пише miss7mama.

