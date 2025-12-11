Припрема је пола посла: Шта је све потребно за добар свињокољ

11.12.2025
Са падом температуре смањује се број послова у пољу, али се стварају температурни услови за догађај који је многима омиљен у току године, а то је свињокољ. Само пажљивом припремом можете бити потпуно сигурни да ће све проћи у најбољем реду и да ће месо бити најбољег квалитета.
Добром и правовременом припремом за свињокољ олакшавате себи посао, и утичете на бољи квалитет и исправност меса. Веома је битна темељност и педантност јер то најпре радите за себе и своју породицу.
Нешто прије свињокоља, препоручује се дезинфекција и прање судова, у којима ће стајати месо и маст. Такође, иако велика већина своје казане чува чисте, треба га испрати од прашине. Уколико позајмљујете казан препорука је да се детаљно опере.
За гријање воде у казану најбоља су сува дрва, па треба издвојити одређену количину. Иако припрема дрва дјелује неважно, добра припрема омогућује да велики број послова завршите брзо и без муке.
Такође, сваки алат који долази у додир са месом треба дезинфиковати. Одвојити:
Наравно сваки мајстор има свој начин рада и алат који користи. Ножеве наоштрити на вријеме и одвојити. Пронаћи сита, памучне крпе и све што је потребно за цеђење масти. Куке за качење меса у сушници, пронаћи, купити, позајмити или направити и прокувати нешто прије качења меса. Такође пронаћи машину за мљевење меса, и купити све потребне зачине, кесе и цријева за прављење кобасица.
Просторија гдје ће месо стајати и где ће да се обрађује, мора бити чисто. Сто гдје се месо хлади, треба попарити и очистити. Чисте просторије и судови гарантују да ће месо бити бактериолошки исправно.
НАПОМЕНА: Препоручује се да месо, иако је домаћа производња у питању, треба однети на анализу. Једино на тај начин може да се утврди да је месо исправно за јело.
У сваком крају месо се суши другачије. Уколико то радите димом у сушници, треба јој посветити одређену пажњу. Прво, треба провјерити да нема никаквих рупа са свих страна, на тај начин спречава се и улазак штеточина. Данас постоје разне врсте сушница, од оних које су направљене од цигала, до оних које су направљене од лима.
Уколико је у питању зидана пушница која се не користи толико често, зидове можете дезинфиковати кречом. Ако је под земљани можете посути песком. Бетонски подови су добри, али често долази до пуцања усљед велике топлоте.
Прије самог свињокоља, потребно је испланирати колико меса у ком облику остављате, колико и где сушите. Било да послове обављате сами или то неко обавља за вас, треба знати колико чега вам је потребно, као и које комаде и коју количину остављате у хладњак, а које дијелове остављате за сушење.
