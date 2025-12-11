Logo
Ево како да избјегнете дебљање током зимских мјесеци

11.12.2025

Фото: pexels/ Towfiqu barbhuiya

Зимски период често доноси промјене у начину прехране и свакодневним навикама. Хладно вријеме, краћи дани и мањак мотивације за кретање могу потакнути људе да једу калоричнију храну и мање се крећу, што неријетко резултира нежељеним килограмима.

Ипак, уз неколико једноставних прилагодби могуће је одржати здраву тежину и током најхладнијег дијела године.

Лагано месо попут пилећих прса одличан је избор за зимске дане, једнако као и оброци на бази леће или поврћа. Зимске салате са зачинима, топлим поврћем и махунаркама пружају обиље нутријената и осигуравају дуготрајну ситост, што може помоћи у одржавању уравнотежене прехране.

Зими се чешће посеже за топлим напицима, али они неријетко садрже много шећера, посебно топле чоколаде, укусне кафе или ароматични чајеви. Такви напици могу значајно повећати укупни калоријски унос. Здравије алтернативе су незаслађени чајеви или црна кафа без додатака.

Иако је зими теже бити активан, важно је задржати барем минимум кретања. Не захтијева се интензиван тренинг – и 15 минута брже шетње дневно може значајно допринијети здрављу. Ако ти је дан испуњен обавезама, кратка шетња током паузе за ручак може бити сасвим довољна. Осим што помаже у контроли тежине, кретање позитивно утиче и на расположење те помаже у одржавању нивоа витамина Д, који је посебно важан у зимским мјесецима.

Доручак је важан за одржавање енергије током дана, а посебно је битно избјегавати јутарње оброке који садрже пуно шећера и простих угљикохидрата. Умјесто пецива и брзе хране, препоручује се доручак богат протеинима, попут јаја, авокада или немасног сира. Овакав оброк пружа дуготрајан осјећај ситости, смањује потребу за грицкалицама и помаже у одржавању стабилног апетита.

