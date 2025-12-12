Logo
Hrvati bi mogli da izgube 154 miliona evra, jednu stvar moraju da urade

Agencije

Agencije

12.12.2025

09:00

Još uvijek je ostalo malo vremena za zamjenu kovanica kuna za evre.

Kovanice kuna mogu se zamijeniti u Hrvatskoj narodnoj banci do 31. decembra ove godine, nakon čega će kovanice postati trajno nevažeće i više se neće moći zamijeniti za evre.

Hrvatska narodna banka će pružati uslugu zamjene novčanica kuna bez ikakvog vremenskog ograničenja.

Zaključno sa srijedom, povučeno je 470,62 miliona novčanica i 825,58 miliona kovanica, dok je u opticaju još uvek bilo 74,34 miliona novčanica kuna i 2,17 milijardi kovanica.

Što se tiče vrijednosti, u opticaju je još uvijek 3,06 milijardi kuna u novčanicama i 1,16 milijardi kuna u kovanicama. Kovanice kuna vrijede oko 153,96 miliona evra, piše "24 sata".

Od 1. januara 2024. godine, zamjena kuna za evro moguća je isključivo na blagajni HNB-a, i vrši se korišćenjem fiksnog kursa konverzije od 1 evro = 7,53450 kuna i u skladu sa pravilima za konverziju i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju evra kao službene valute u Hrvatskoj.

Gotovina kuna može se zamijeniti od ponedeljka do petka od 8:30 do 15:30 ili putem pošte na sljedeću adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija za skladištenje, obradu i snabdevanje gotovinom, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb.

Maksimalno 14.999,99 kuna može se poslati na zamjenu putem pošte na sopstveni rizik. HNB neće zamijeniti gotovinu kuna primljenu u iznosu jednakom ili većem od 15.000 kuna koja je dostavljena putem pošte, već će je zadržati dok pošiljalac lično ne dođe u banku

Ukoliko se namjerava odmah zamjena za gotovi kunski novac u iznosu jednakom ili većem od 40.000 kuna ili broj kovanica kuna koji je veći od 1.000 komada, potrebno je najaviti dolazak i količinu gotovog kunskog novca za zamjenu, odnosno broj kovanica kuna koje se zamjenjuju, na adresu e-pošte: e-pošte: gotov.novac@hnb.hr.

