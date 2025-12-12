Mediji tvrde: Milojević odlazi iz Zvezde, vraća se Deki?

Ovo tvrdi portal "Sportinjo", pozivajući se na neimenovane izvore navodno bliske klubu sa "Marakane" i čuvenom stručnjaku.

Proslavljeni reprezentativac Srbije tako bi u 2026. godini započeo svoj drugi mandat u Ljutice Bogdana, pošto je, kako se nezvanično može čuti, navodno već sve dogovorio sa čelnicima srpskog šampiona.

Biće to svojevrsna primopredaja dužnosti, identična kao i 2019. godine, kada je Vladan Milojević otišao sa klupe crveno-bijelih, a na njegovo mjesto došao upravo Stanković.

Milojević je sinoć nakon velike pobjede Crvene zvezde nad Šturmom poručio da o njegovom statusu u narednoj polusezoni neće on odlučivati.

Priče o eventualnom povratku čuvenog veziste na "Marakanu" traju već neko vrijeme, a u posljednja dva dana došlo je do načelnog dogovora i šanse da se tu nešto promijeni su veoma male, tvrdi pomenuti portal.

Ozvaničenje povratka popularnog Dekija u Ljutice Bogdana navodno se očekuje poslije 20. decembra, nakon što Crvena zvezda odigra posljednju utakmicu u jesenjem dijelu prvenstva.

Stanković je Crvenu zvezdu predvodio od zime 2020. do leta 2022. godine i sa crveno-bijelima osvojio je tri titule šampiona Srbije i dva nacionalna Kupa. Ekipu je napustio na kraju kvalifikacija za Ligu šampiona 2022. godine, pošto je Crvena zvezda eliminisana od Makabija iz Haife.

Nakon toga predvodio je Sampdoriju, Ferencvaroš i Spartak iz Moskve, sa kojim se rastao prije ravno mjesec dana. Tada je već postalo jasno da bi mogao da se vrati na "Marakanu", pošto se o potencijalnom odlasku Vladana Milojevića priča još od ljetos.

Kolarov bio među kandidatima?

Kandidati su, kako se nezvanično može čuti, tokom proteklih mjeseci bili Španac Albert Rijera, odnosno Aleksandar Kolarov i Miloš Milojević.

Rijera je produžio ugovor sa ekipom Celja i tako sam sebe izbacio iz trke. Na "Marakani" su tokom oktobra navodno bili baš "zagrizli" za dovođenje Španca, ali se u međuvremenu ta želja ohladila zbog određenih nedostataka kod bivšeg fudbalera Liverpula.

Što se tiče Kolarova, on radi kao pomoćnik Kristijana Kivua u Interu i nije bio raspoložen da ga napušta.

Sa druge strane, Miloš Milojević bio je u krugu najužih kandidata, naročito nakon rastanka sa Šaržom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

On je, međutim, donio odluku da napravi malu pauzu u trenerskom poslu do sljedećeg ljeta, prije svega zbog porodičnih obaveza koje ima u Emiratima.