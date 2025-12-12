Logo
Large banner

Mediji tvrde: Milojević odlazi iz Zvezde, vraća se Deki?

Izvor:

ATV

12.12.2025

10:28

Komentari:

0
Медији тврде: Милојевић одлази из Звезде, враћа се Деки?
Foto: Tanjug/AP

Legendarni srpski fudbaler Dejan Stanković (47) naslijediće Vladana Milojevića (55) na klupi Crvene zvezde po završetku jesenjeg dijela prvenstva.

Ovo tvrdi portal "Sportinjo", pozivajući se na neimenovane izvore navodno bliske klubu sa "Marakane" i čuvenom stručnjaku.

Владан Милојевић

Fudbal

Ozbiljne pare: Koliko je Zvezda do sada zaradila u Evropi

Proslavljeni reprezentativac Srbije tako bi u 2026. godini započeo svoj drugi mandat u Ljutice Bogdana, pošto je, kako se nezvanično može čuti, navodno već sve dogovorio sa čelnicima srpskog šampiona.

Biće to svojevrsna primopredaja dužnosti, identična kao i 2019. godine, kada je Vladan Milojević otišao sa klupe crveno-bijelih, a na njegovo mjesto došao upravo Stanković.

Milojević je sinoć nakon velike pobjede Crvene zvezde nad Šturmom poručio da o njegovom statusu u narednoj polusezoni neće on odlučivati.

Priče o eventualnom povratku čuvenog veziste na "Marakanu" traju već neko vrijeme, a u posljednja dva dana došlo je do načelnog dogovora i šanse da se tu nešto promijeni su veoma male, tvrdi pomenuti portal.

Ozvaničenje povratka popularnog Dekija u Ljutice Bogdana navodno se očekuje poslije 20. decembra, nakon što Crvena zvezda odigra posljednju utakmicu u jesenjem dijelu prvenstva.

Stanković je Crvenu zvezdu predvodio od zime 2020. do leta 2022. godine i sa crveno-bijelima osvojio je tri titule šampiona Srbije i dva nacionalna Kupa. Ekipu je napustio na kraju kvalifikacija za Ligu šampiona 2022. godine, pošto je Crvena zvezda eliminisana od Makabija iz Haife.

Савјет безбједности

Svijet

Snažna ruska ofanziva u UN u korist Srba: Na meti Hag!

Nakon toga predvodio je Sampdoriju, Ferencvaroš i Spartak iz Moskve, sa kojim se rastao prije ravno mjesec dana. Tada je već postalo jasno da bi mogao da se vrati na "Marakanu", pošto se o potencijalnom odlasku Vladana Milojevića priča još od ljetos.

Kolarov bio među kandidatima?

Kandidati su, kako se nezvanično može čuti, tokom proteklih mjeseci bili Španac Albert Rijera, odnosno Aleksandar Kolarov i Miloš Milojević.

Rijera je produžio ugovor sa ekipom Celja i tako sam sebe izbacio iz trke. Na "Marakani" su tokom oktobra navodno bili baš "zagrizli" za dovođenje Španca, ali se u međuvremenu ta želja ohladila zbog određenih nedostataka kod bivšeg fudbalera Liverpula.

Hitna pomoć

Hronika

Odjeknula snažna eksplozija, u kući pronađeno tijelo muškarca

Što se tiče Kolarova, on radi kao pomoćnik Kristijana Kivua u Interu i nije bio raspoložen da ga napušta.

Sa druge strane, Miloš Milojević bio je u krugu najužih kandidata, naročito nakon rastanka sa Šaržom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

On je, međutim, donio odluku da napravi malu pauzu u trenerskom poslu do sljedećeg ljeta, prije svega zbog porodičnih obaveza koje ima u Emiratima.

Podijeli:

Tagovi:

Vladan Milojević

FK Crvena zvezda

Dejan Stanković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Hronika

Odjeknula snažna eksplozija, u kući pronađeno tijelo muškarca

1 h

0
Убијена Ребека Парк

Svijet

Izvadili joj bebu iz stomaka: Majka i očuh optuženi za brutalno ubistvo trudnice

1 h

0
Жена заробила и мјесецима мучила мужа: Побјегао бос из псећег кавеза

Svijet

Žena zarobila i mjesecima mučila muža: Pobjegao bos iz psećeg kaveza

1 h

0
Ови аутомобили се најмање кваре, а надмашиће и савремене технологије

Auto-moto

Ovi automobili se najmanje kvare, a nadmašiće i savremene tehnologije

2 h

0

Više iz rubrike

Владан Милојевић, тренер Црвене звезде

Fudbal

Ozbiljne pare: Koliko je Zvezda do sada zaradila u Evropi

2 h

0
Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

Fudbal

Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

15 h

0
Ево гдје можете гледати меч Црвене звезде и Штурма

Fudbal

Evo gdje možete gledati meč Crvene zvezde i Šturma

17 h

0
Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили

Fudbal

Proslavljeni fudbaler postao beskućnik: Spava na ulici, a sinovi mu se baškare u luksuznoj vili

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner