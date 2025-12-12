Mediji tvrde: Milojević odlazi iz Zvezde, vraća se Deki?

Izvor:
ATV
12.12.2025
10:28
Komentari:0
Legendarni srpski fudbaler Dejan Stanković (47) naslijediće Vladana Milojevića (55) na klupi Crvene zvezde po završetku jesenjeg dijela prvenstva.
Ovo tvrdi portal "Sportinjo", pozivajući se na neimenovane izvore navodno bliske klubu sa "Marakane" i čuvenom stručnjaku.
Fudbal
Ozbiljne pare: Koliko je Zvezda do sada zaradila u Evropi
Proslavljeni reprezentativac Srbije tako bi u 2026. godini započeo svoj drugi mandat u Ljutice Bogdana, pošto je, kako se nezvanično može čuti, navodno već sve dogovorio sa čelnicima srpskog šampiona.
Biće to svojevrsna primopredaja dužnosti, identična kao i 2019. godine, kada je Vladan Milojević otišao sa klupe crveno-bijelih, a na njegovo mjesto došao upravo Stanković.
Milojević je sinoć nakon velike pobjede Crvene zvezde nad Šturmom poručio da o njegovom statusu u narednoj polusezoni neće on odlučivati.
Priče o eventualnom povratku čuvenog veziste na "Marakanu" traju već neko vrijeme, a u posljednja dva dana došlo je do načelnog dogovora i šanse da se tu nešto promijeni su veoma male, tvrdi pomenuti portal.
Ozvaničenje povratka popularnog Dekija u Ljutice Bogdana navodno se očekuje poslije 20. decembra, nakon što Crvena zvezda odigra posljednju utakmicu u jesenjem dijelu prvenstva.
Stanković je Crvenu zvezdu predvodio od zime 2020. do leta 2022. godine i sa crveno-bijelima osvojio je tri titule šampiona Srbije i dva nacionalna Kupa. Ekipu je napustio na kraju kvalifikacija za Ligu šampiona 2022. godine, pošto je Crvena zvezda eliminisana od Makabija iz Haife.
Svijet
Snažna ruska ofanziva u UN u korist Srba: Na meti Hag!
Nakon toga predvodio je Sampdoriju, Ferencvaroš i Spartak iz Moskve, sa kojim se rastao prije ravno mjesec dana. Tada je već postalo jasno da bi mogao da se vrati na "Marakanu", pošto se o potencijalnom odlasku Vladana Milojevića priča još od ljetos.
Kandidati su, kako se nezvanično može čuti, tokom proteklih mjeseci bili Španac Albert Rijera, odnosno Aleksandar Kolarov i Miloš Milojević.
Rijera je produžio ugovor sa ekipom Celja i tako sam sebe izbacio iz trke. Na "Marakani" su tokom oktobra navodno bili baš "zagrizli" za dovođenje Španca, ali se u međuvremenu ta želja ohladila zbog određenih nedostataka kod bivšeg fudbalera Liverpula.
Hronika
Odjeknula snažna eksplozija, u kući pronađeno tijelo muškarca
Što se tiče Kolarova, on radi kao pomoćnik Kristijana Kivua u Interu i nije bio raspoložen da ga napušta.
Sa druge strane, Miloš Milojević bio je u krugu najužih kandidata, naročito nakon rastanka sa Šaržom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
On je, međutim, donio odluku da napravi malu pauzu u trenerskom poslu do sljedećeg ljeta, prije svega zbog porodičnih obaveza koje ima u Emiratima.
Hronika
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Auto-moto
2 h0
Fudbal
2 h0
Fudbal
15 h0
Fudbal
17 h0
Fudbal
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu