Logo
Large banner

Hoće li minimalac biti od 1.200 do 1.600 KM: Oglasile se vlasti

Izvor:

ATV

11.12.2025

14:39

Komentari:

0
Хоће ли минималац бити од 1.200 до 1.600 КМ: Огласиле се власти
Foto: ATV

Premijer FBiH Nermin Nikšić izjavio je da želja Sindikata da minimalna plata bude 1.200 do 1.600 KM nije realna u ovom trenutku

U intervjuu za TVSA govorio je o brojim temama, a osvrnuo se i na minimalne plate, te penzije.

zemljotres potres

Društvo

''Dobro zdrmalo'': Zemljotres pogodio jug Republike Srpske

"Super je imati želje, svjestan sam da su to i potrebe, ali želim podsjetiti kako smo došli do ovoga što sada imamo. Mi smo se prošle godine odlučili na jednu šok terapiju, jer dotadašnji razgovori nisu urodili plodom. Tada je bio strah poslodavaca, a sada kažu da je to bila odlična odluka Vlade. Pojavili su se i silni analitičari kako ćemo ostati bez 25.000 radnih mjesta, pa su čak organizovani i protesti zbog povećanja minimalne plate. Ove godine da bi kompenzovali to, preko 100 miliona KM je dato kao poticaj privrednicima", rekao je Nikšić te podsjetio i na dvije Uredbe o isplatama neoporezivog dijela, prenio je "Avaz".

Влада Републике Српске

Društvo

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

"Ići ćemo sa povećanjem koliko to formula za usaglašavanje kaže. Ako bude 20, 30, 50 ili 100, koliko formula bude rekla da je realno. Moramo sačekati još neke statističke podatke", rekao je Nikšić.

Nikšić je govorio i o povećanju penzija.

"Izmjene Zakona o PIO će se do kraja godine naći pred parlamentarcima. Trenutno na 1,2 uposlenih imamo jednog penzionera. Najgore je krenuti u nešto pa da onda to ne možete izvršavati. Super bi bilo da poduplamo penzije, ali to nije realno. Idemo sa Zakonom prema Parlamentu, javnost će o svemu biti blagovremeno upoznata", rekao je Nikšić.

Dodao je da će učiniti sve da primanja budu redovna, te da smatra da nije uredu svima linearno povećati, ali da to ne stoji u Zakonu.

Podijeli:

Tagovi:

Plata

minimalna plata

Nermin Nikšić

minimalac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милица Дабовић открила да је оперисана, ово су детаљи интервенције

Scena

Milica Dabović otkrila da je operisana, ovo su detalji intervencije

3 h

1
Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

Republika Srpska

Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

3 h

0
Вода ријека

Region

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

3 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

3 h

0

Više iz rubrike

Компанија сели производњу из Турске у Републику Српску

Ekonomija

Kompanija seli proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku

3 h

0
Виз Ер укинуо једну од најважнијих линија из Тузле

Ekonomija

Viz Er ukinuo jednu od najvažnijih linija iz Tuzle

4 h

0
Поништени подстицаји за осам соларних постројења

Ekonomija

Poništeni podsticaji za osam solarnih postrojenja

5 h

1
Република Српска увезла 2.945.000 килограма чипса

Ekonomija

Republika Srpska uvezla 2.945.000 kilograma čipsa

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

17

33

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

17

30

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

17

17

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

17

11

Milioni ljudi ostalo bez struje u Sao Paolu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner