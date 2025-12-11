Hoće li minimalac biti od 1.200 do 1.600 KM: Oglasile se vlasti

Premijer FBiH Nermin Nikšić izjavio je da želja Sindikata da minimalna plata bude 1.200 do 1.600 KM nije realna u ovom trenutku

U intervjuu za TVSA govorio je o brojim temama, a osvrnuo se i na minimalne plate, te penzije.

"Super je imati želje, svjestan sam da su to i potrebe, ali želim podsjetiti kako smo došli do ovoga što sada imamo. Mi smo se prošle godine odlučili na jednu šok terapiju, jer dotadašnji razgovori nisu urodili plodom. Tada je bio strah poslodavaca, a sada kažu da je to bila odlična odluka Vlade. Pojavili su se i silni analitičari kako ćemo ostati bez 25.000 radnih mjesta, pa su čak organizovani i protesti zbog povećanja minimalne plate. Ove godine da bi kompenzovali to, preko 100 miliona KM je dato kao poticaj privrednicima", rekao je Nikšić te podsjetio i na dvije Uredbe o isplatama neoporezivog dijela, prenio je "Avaz".

"Ići ćemo sa povećanjem koliko to formula za usaglašavanje kaže. Ako bude 20, 30, 50 ili 100, koliko formula bude rekla da je realno. Moramo sačekati još neke statističke podatke", rekao je Nikšić.

Nikšić je govorio i o povećanju penzija.

"Izmjene Zakona o PIO će se do kraja godine naći pred parlamentarcima. Trenutno na 1,2 uposlenih imamo jednog penzionera. Najgore je krenuti u nešto pa da onda to ne možete izvršavati. Super bi bilo da poduplamo penzije, ali to nije realno. Idemo sa Zakonom prema Parlamentu, javnost će o svemu biti blagovremeno upoznata", rekao je Nikšić.

Dodao je da će učiniti sve da primanja budu redovna, te da smatra da nije uredu svima linearno povećati, ali da to ne stoji u Zakonu.