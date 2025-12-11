Сјајне вијести за демобилисане борце у Републици Српској

Аутор:Стеван Лулић
11.12.2025
14:04
Коментари:0
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о остваривању права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 399 демобилисаних бораца, који би сљедеће године требало да иду у пензију.
Информација се односи на доприносе за демобилисане борце за период од 1.1.1996. године до 29.9.2000. године.
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите задужено је да изврши уплату наведених доприноса, за наведени период, за борце старије од 65 година, који том уплатом могу испунити услов за остваривање права на пензију.
"Такође, Министарство је задужено да у континуитету, сваке године, врши уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за наведени период, демобилисаним борцима који ће у текућој или наредној години испунити услов у погледу година живота за одлазак у пензију, у складу са чланом 41. Закона о пензијском и инвалидском осигурању", саопштено је из Владе Српске.
Ове године Министарство је у сарадњи са Фондом ПИ обрадило све захтјеве демобилисаних бораца старијих од 64 године живота, с обзиром да се ради о особама које ће у наредној години у погледу година живота испунити услов за пензију.
"Након анализе достављених захтјева, утврђено је да укупно 399 лица испуњава услов за уплату стажа демобилисаног борца за шта је потребно 257.901,63 КМ, која су предвиђена у буџету Министарства за 2025. годину", објашњавају у Влади.
Осим тога, Министарство ће и у свакој наредној години планирати средства за ове намјене, односно за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање демобилисаним борцима који се обрате Министарству, а који у тој години испуњавају услов за остваривање права на пензију.
