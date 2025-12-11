Logo
Large banner

Сјајне вијести за демобилисане борце у Републици Српској

Аутор:

Стеван Лулић

11.12.2025

14:04

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о остваривању права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 399 демобилисаних бораца, који би сљедеће године требало да иду у пензију.

Информација се односи на доприносе за демобилисане борце за период од 1.1.1996. године до 29.9.2000. године.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите задужено је да изврши уплату наведених доприноса, за наведени период, за борце старије од 65 година, који том уплатом могу испунити услов за остваривање права на пензију.

Radnici

Економија

Компанија сели производњу из Турске у Републику Српску

"Такође, Министарство је задужено да у континуитету, сваке године, врши уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за наведени период, демобилисаним борцима који ће у текућој или наредној години испунити услов у погледу година живота за одлазак у пензију, у складу са чланом 41. Закона о пензијском и инвалидском осигурању", саопштено је из Владе Српске.

Потребно скоро 258.000 КМ

Ове године Министарство је у сарадњи са Фондом ПИ обрадило све захтјеве демобилисаних бораца старијих од 64 године живота, с обзиром да се ради о особама које ће у наредној години у погледу година живота испунити услов за пензију.

"Након анализе достављених захтјева, утврђено је да укупно 399 лица испуњава услов за уплату стажа демобилисаног борца за шта је потребно 257.901,63 КМ, која су предвиђена у буџету Министарства за 2025. годину", објашњавају у Влади.

Сједница Владе

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Осим тога, Министарство ће и у свакој наредној години планирати средства за ове намјене, односно за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање демобилисаним борцима који се обрате Министарству, а који у тој години испуњавају услов за остваривање права на пензију.

Подијели:

Тагови:

demobilisani borci

Влада Републике Српске

doprinosi

пензије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

Свијет

Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

24 мин

0
Тениски рекет

Тенис

Тенисер суспендован на 20 година

26 мин

0
Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје

Србија

Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје

30 мин

0
Снажан земљотрес погодио Кину

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кину

33 мин

0

Више из рубрике

Сутра облачно, магловито и хладније

Друштво

Сутра облачно, магловито и хладније

46 мин

0
Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ

Друштво

Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује за викенд?

Друштво

Какво нас вријеме очекује за викенд?

2 ч

0
У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була

Друштво

У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner