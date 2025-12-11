У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була

11.12.2025
Службеници Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ спријечили су у Градишци увоз 69.600 лименки лажног енергетског пића "Ред Бул", чија се тржишна вриједност у БиХ процјењује на 174.000 КМ.
Приликом увоза пошиљке у царинској испостави Градишка службеници су посумњали да је ријеч о лажној роби којом се повређује право интелектуалне својине, заштићено жигом "Ред Бул".
Заступник носиоца права заштићеног жига у БиХ изјаснио се да је ријеч о фалсификованој роби која је стигла из Уједињених Арапских Емирата.
Лименке су привремено одузете, саопштено је из УИО БиХ.
Управа је позвала грађане да на отворену, бесплатну и анонимну линију 080 02 06 07 пријаве сваки облик нелегалне трговине, пореске или царинске утаје.
