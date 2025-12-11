Logo
У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була

11.12.2025

11:29

У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була
Фото: Управа за индиректно опорезивање БиХ

Службеници Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ спријечили су у Градишци увоз 69.600 лименки лажног енергетског пића "Ред Бул", чија се тржишна вриједност у БиХ процјењује на 174.000 КМ.

Приликом увоза пошиљке у царинској испостави Градишка службеници су посумњали да је ријеч о лажној роби којом се повређује право интелектуалне својине, заштићено жигом "Ред Бул".

Заступник носиоца права заштићеног жига у БиХ изјаснио се да је ријеч о фалсификованој роби која је стигла из Уједињених Арапских Емирата.

Лименке су привремено одузете, саопштено је из УИО БиХ.

Управа је позвала грађане да на отворену, бесплатну и анонимну линију 080 02 06 07 пријаве сваки облик нелегалне трговине, пореске или царинске утаје.

Градишка

Red Bull

