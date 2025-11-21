"Panteri" podržali Karana: Neće nam FBiH birati predsjednika

Izvor:
SRNA
21.11.2025
17:04
Komentari:2
Veterani Garde "Panteri" pružili su danas podršku predsjedničkom kandidatu SNSD-a Siniši Karanu i poručili da neće Federacija BiH birati predsjednika Republike Srpske.
"Smatramo da će Karan nastaviti da vodi politike očuvanja Republike Srpske koje je vodio Milorad Dodik i da će izborom Karana Republika Srpska ući u mirnije vode", saopšteno je iz Udruženja veterana.
Njihova jednoglasna podrška Karanu uslijedila je, kažu, nakon što su se određeni subjekti iz Federacije BiH masovno uključili u izbor predsjednika Republike Srpske, prije svih Ramo Isak, SDP i Islamska zajednica.
Hronika
Težak udes kod Prijedora - dva vozila u kanalu
"Karan je čovjek bez mrlje u karijeri, dao je nemjerljiv doprinos ustrojstvu institucija Republike Srpske kojima služi već 33 godine", navodi se u saopštenju.
Veterani Garde "Panteri" pozvali su sve borce i simpatizere ove ratne jedinice da izađu na izbore u nedjelju i podrže Karana za predsjednika Republike Srpske.
Hronika
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Svijet
1 h0
BiH
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h8
Najnovije
Najčitanije
18
32
18
30
18
27
18
20
18
17
Trenutno na programu