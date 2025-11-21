"Panteri" podržali Karana: Neće nam FBiH birati predsjednika

Veterani Garde "Panteri" pružili su danas podršku predsjedničkom kandidatu SNSD-a Siniši Karanu i poručili da neće Federacija BiH birati predsjednika Republike Srpske.

"Smatramo da će Karan nastaviti da vodi politike očuvanja Republike Srpske koje je vodio Milorad Dodik i da će izborom Karana Republika Srpska ući u mirnije vode", saopšteno je iz Udruženja veterana.

Njihova jednoglasna podrška Karanu uslijedila je, kažu, nakon što su se određeni subjekti iz Federacije BiH masovno uključili u izbor predsjednika Republike Srpske, prije svih Ramo Isak, SDP i Islamska zajednica.

Hronika Težak udes kod Prijedora - dva vozila u kanalu

"Karan je čovjek bez mrlje u karijeri, dao je nemjerljiv doprinos ustrojstvu institucija Republike Srpske kojima služi već 33 godine", navodi se u saopštenju.

Veterani Garde "Panteri" pozvali su sve borce i simpatizere ove ratne jedinice da izađu na izbore u nedjelju i podrže Karana za predsjednika Republike Srpske.