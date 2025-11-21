Logo
Large banner

"Panteri" podržali Karana: Neće nam FBiH birati predsjednika

Izvor:

SRNA

21.11.2025

17:04

Komentari:

2
"Пантери" подржали Карана: Неће нам ФБиХ бирати предсједника

Veterani Garde "Panteri" pružili su danas podršku predsjedničkom kandidatu SNSD-a Siniši Karanu i poručili da neće Federacija BiH birati predsjednika Republike Srpske.

"Smatramo da će Karan nastaviti da vodi politike očuvanja Republike Srpske koje je vodio Milorad Dodik i da će izborom Karana Republika Srpska ući u mirnije vode", saopšteno je iz Udruženja veterana.

Njihova jednoglasna podrška Karanu uslijedila je, kažu, nakon što su se određeni subjekti iz Federacije BiH masovno uključili u izbor predsjednika Republike Srpske, prije svih Ramo Isak, SDP i Islamska zajednica.

Удес код Приједора

Hronika

Težak udes kod Prijedora - dva vozila u kanalu

"Karan je čovjek bez mrlje u karijeri, dao je nemjerljiv doprinos ustrojstvu institucija Republike Srpske kojima služi već 33 godine", navodi se u saopštenju.

Veterani Garde "Panteri" pozvali su sve borce i simpatizere ove ratne jedinice da izađu na izbore u nedjelju i podrže Karana za predsjednika Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Garda Panteri

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Удес код Приједора

Hronika

Težak udes kod Prijedora - dva vozila u kanalu

1 h

0
Мазалица: У недјељу се не бира између два кандидата, него се шаље порука Шмиту

Republika Srpska

Mazalica: U nedjelju se ne bira između dva kandidata, nego se šalje poruka Šmitu

1 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Za sve je važno što novi američki plan predviđa ukidanje antiruskih sankcija

1 h

0
Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

BiH

Sarajevu bitniji izbori u Srpskoj nego rasprava o ''nelegalnim radnjama Nikšića''

1 h

0

Više iz rubrike

Мазалица: У недјељу се не бира између два кандидата, него се шаље порука Шмиту

Republika Srpska

Mazalica: U nedjelju se ne bira između dva kandidata, nego se šalje poruka Šmitu

1 h

0
Мирослав Вујичић

Republika Srpska

Vujičić: SDP-u i Rami Isaku potrebni podobni Srbi, za srpski narod izbor je jasan

2 h

0
Савић: Побједа Карана је порука Шмиту да иде кући

Republika Srpska

Savić: Pobjeda Karana je poruka Šmitu da ide kući

2 h

0
Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Republika Srpska

Da li građani u nedjelju biraju Sarajevo ili Republiku Srpsku: Nakon Rame i Nikšić podržao opoziciju

3 h

8
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

32

Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

18

30

Tri žene pronađene mrtve: Građani strahuju od serijskog ubice

18

27

Srceparajuće: Objavljena pjesma u čast svirepo ubijene Aldine Jahić

18

20

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

18

17

Orban: Evropu treba spriječiti da zarati sa Rusijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner