Mazalica: U nedjelju se ne bira između dva kandidata, nego se šalje poruka Šmitu

SRNA

21.11.2025

17:00

Мазалица: У недјељу се не бира између два кандидата, него се шаље порука Шмиту

Narod u Republici Srpskoj na prijevremeni izborima za predsjednika Republike Srpske ne bira karakter kandidata ili stranaka koje su podržale te kandidate, nego bira hoće li reči "ne" onima koji su nas doveli u ovu situaciju, izjavio je Srni šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Mazalica je istakao da je poziv SDP-a, a ranije i federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, svojim simpatizerima da ne glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana, jasna poruka ko su njihovi favoriti u Srpskoj i zašto.

"Ramo Isak govori ono što Bošnjaci misle. Ono što će tajno reći džamija, javno će reći Ramo, a to je da žele da se umiješuaju u izborni proces u Srpskoj. A svi, otprilike, znamo zašto to žele", rekao je Mazalica.

On je napomenuo da nije riječ o izborima u kojima se bira karakter kandidata, ni stranaka koje su podržale te kandidate, niti se bira između ovog ili onog profesora.

Петер Сијарто-23092025

Svijet

Sijarto: Za sve je važno što novi američki plan predviđa ukidanje antiruskih sankcija

"Na ovim izborima šaljemo poruku onima koji su nas doveli u ovu situaciju, a to su Tužilaštvo, Sud, CIK, /Kristijan/ Šmit, /Majkl/ Marfi i sarajevska politika, kojoj pripada i Ramo Isak. Svi oni duvaju u istu tikvu. Zato pobjeda drugog kandidata osim Siniše Karana znači pobjeda Šmita i svih pobrojanih uključujući i Ramu. Jer sve su ovo radili da smijene Milorada Dodika i njegovu politiku", istakao je Mazalica.

On je napomenuo da mandat predsjednika do 2026. godine pripada Dodiku, a Dodik smatra da njegovu politiku treba da nastavi Karan.

"Ako ne pobijedi Karan i politika Dodika, Karana i SNSD-a, onda su uspjeli Šmit, Tužilaštvo, Sud, CIK...", upozorio je Mazalica.

Zato, dodao je on, ako izgubi Karan, vjerovatno će ostati Šmit, jer to onda znači da je narod kaznio one koji su se suprotstavili Šmitu.

"To dalje znači da srpski, slobodarski i antifašistički narod misli da je Šmit dobar, a to bi onda značilo da srpski narod i Ramo Isak misle isto", zaključio je Mazalica.

Srđan Mazalica

Prijevremeni izbori 2025

